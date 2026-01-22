IR A
IR A

Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

El músico español hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, ya que “es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa” y dejar constancia “de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicencomo armas para atacar a personas”

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias comenzó con su defensa tras las denuncias por agresión sexual por exempleadas y volvió a recurrir a sus redes sociales para apuntar contra la Justicia española y defenderse de las acusaciones.

Te puede interesar:

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

En su cuenta personal de Instagram, el cantante español publicó una serie de mensajes de WhatsApp, supuestamente enviados por las denunciantes, con el objetivo de demostrar la “falsedad” de las acusaciones.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, indicó en un extenso descargo previo a mostrar los mensajes personales vía WhatsApp y consideró que es “el único medio” que le permite ejercer legítimamente “mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

Julio Iglesias

En la explicación, el artista de renombre internacional señaló que las conversaciones son durante el tiempo que trabajaron en las mansiones y que demuestran que la información difundida “carece de veracidad”: “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”.

Una de las extrabajadoras aseguró que fue obligada a mantener encuentros sexuales no consentidos con el músico, incluyendo penetraciones, bofetadas y humillaciones físicas y verbales. Los presuntos abusos habrían ocurrido en el año 2021, cuando la víctima tenía 22 años.

Sin embargo, ahora, el papá de Enrique Iglesias publicó las conversaciones con las supuestas denunciantes, exponiendo los nombres.

El 20 de abril de 2021, una de ellas le escribió un extenso mensaje deseándole buenas noches y “que puedas descansar”: “Te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy. Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más”.

Julio Iglesias Chats

En otras de las historia, de la misma mujer se leen dos mensajes del mes de mayo del mismo año siempre deseándole que buenos días, y recordándoles realizar los ejercicios. En septiembre le avisándole que estaba a su disipación.

En el resto de los escritos también se puede leer la entera disposición y preocupación por la salud del músico e incluso en 2023 le desea un buen inicio de año.

Julio Iglesias Chats 2
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.
play

Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

La Revista HOLA de España aseguró que el artista está preparando su defensa.

Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias de sus exempleadas

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Coco Gauff opinó sobre Donald Trump.

Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz"

Hace 30 minutos
Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania

Hace 45 minutos
Gianfranco Joannaz se volvió viral tras una publicación de búsqueda de club.

Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

Hace 48 minutos
Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Trump indicó que EEUU no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Hace 1 hora
Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

Hace 1 hora