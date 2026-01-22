Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

El músico español hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, ya que “es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa” y dejar constancia “de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias comenzó con su defensa tras las denuncias por agresión sexual por exempleadas y volvió a recurrir a sus redes sociales para apuntar contra la Justicia española y defenderse de las acusaciones .

En su cuenta personal de Instagram, el cantante español publicó una serie de mensajes de WhatsApp, supuestamente enviados por las denunciantes, con el objetivo de demostrar la “falsedad” de las acusaciones .

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente” , indicó en un extenso descargo previo a mostrar los mensajes personales vía WhatsApp y consideró que es “el único medio” que le permite ejercer legítimamente “mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

En la explicación, el artista de renombre internacional señaló que las conversaciones son durante el tiempo que trabajaron en las mansiones y que demuestran que la información difundida “carece de veracidad”: “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. T odo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”.

Las acusaciones salieron a la luz recientemente luego que el medio español, elDiario.es, en colaboración con el estadounidense, Univisión Noticias, publicaran las denuncias por exempleadas de Julio Iglesias tras una ardua investigación durante tres años.

Una de las extrabajadoras aseguró que fue obligada a mantener encuentros sexuales no consentidos con el músico, incluyendo penetraciones, bofetadas y humillaciones físicas y verbales. Los presuntos abusos habrían ocurrido en el año 2021, cuando la víctima tenía 22 años.

Sin embargo, ahora, el papá de Enrique Iglesias publicó las conversaciones con las supuestas denunciantes, exponiendo los nombres.

El 20 de abril de 2021, una de ellas le escribió un extenso mensaje deseándole buenas noches y “que puedas descansar”: “Te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy. Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más”.

Julio Iglesias Chats

En otras de las historia, de la misma mujer se leen dos mensajes del mes de mayo del mismo año siempre deseándole que buenos días, y recordándoles realizar los ejercicios. En septiembre le avisándole que estaba a su disipación.

En el resto de los escritos también se puede leer la entera disposición y preocupación por la salud del músico e incluso en 2023 le desea un buen inicio de año.