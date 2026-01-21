21 de enero de 2026 Inicio
Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

La joven de 24 años había cometido el delito en junio de 2025 y un rastro en la escena del robo hizo que las autoridades pudieran dar con ella y aprehenderla.

Las cámaras de seguridad registraron la huida de la viuda negra con el botín. 

Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza por un robo cometido en un departamento de la calle Nogoyá 2400 el 1 junio de 2025. La mujer de 24 años fue identificada por las huellas dactilares que había dejado en una copa de vidrio y en latas de bebidas energizantes que quedaron en la escena del hecho. La víctima había conocido a la joven a través de una aplicación de citas.

Por el hecho intervino la Policía de Mendoza.
Durante el encuentro en el departamento del hombre, compartieron bebidas alcohólicas hasta que de un momento a otro la víctima perdió el conocimiento y, al volver en sí, se dio cuenta que la mujer de 24 años ya no se estaba en el lugar y que le había robado sus pertenencias. En el expediente policial consta que el análisis de las cámaras del edificio ayudó a los investigadores a identificar a la joven involucrada, quien habría ingresado al domicilio junto a otros hombres para cometer el robo.

Recibo viuda negra

Tras reunir pruebas en su contra, la División Investigaciones Comunales 11, encargada del operativo, dio a conocer que la imputada fue localizada en un departamento sobre la calle Valdenegro al 3400. “La huella de la viuda negra fue levantada de las copas de vidrio utilizadas esa noche, en un vaso de vidrio y en dos latas de energizantes”, describieron desde la Superintendencia de Policía Científica.

Durante el allanamiento, se incautaron tres celulares, una cámara y tres remeras. Además, encontraron dos sedantes dentro de un papel abollado que según fuentes policiales, se sospecha que serían utilizados por la mujer para cometer otro golpe.

viuda negra Villa Urquiza

Los datos que se habían recopilado fueron suministrados al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares que depende de la División Identificaciones Papiloscópicas, cuyos resultados arrojaron la identidad de la mujer a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.

Luego, los investigadores pudieron dar con el domicilio actual de la imputada, ya que según se supo, había cambiado varias veces de dirección. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 intervino en el caso y formalizó la denuncia por robo en poblado y en banda.

