Se separó una de las figuras del fútbol más reconocidas tras una mediática infidelidad con una argentina

La pareja del jugador utilizó las redes sociales para ventilar todos los motivos de separación y aclaró el dolor que sentía.

El reconocido jugador de fútbol Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri, en medio de rumores de infidelidades con distintas personas, pero la más destacada fue con Wanda Nara. Fue la influencer quien subió en sus redes sociales todos los motivos de la ruptura.

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.
Fue entonces que Simona escribió: "Algunas separaciones ocurren inesperadamente, después de años de soportar, esperar, resistir y justificar. Hoy cierro un capítulo importante en mi vida. Un matrimonio también hecho de momentos hermosos, de promesas, de sueños compartidos".

Subió el tono y escribió: "También de demasiadas faltas de respeto, de palabras no dichas, de silencios punitivos y de heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ser ignoradas".

Simona reflexionó sobre la importancia del respeto y agregó: "En un momento dado, comprendí una verdad que me costaba aceptar: el amor no basta sin respeto. Y quedarse no es siempre sinónimo de fuerza. A veces, la verdadera fuerza reside en tener el coraje de partir".

Consideró que se fue “sin odio” de la relación. Pero, cabe destacar, que al momento en el que salieron los rumores con Wanda Nara, se expresó con bronca en redes sociales. Sin embargo, ahora parece haber quedado en buenos términos.

