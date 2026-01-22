22 de enero de 2026 Inicio
Adiós a la cafetera en la mesada: la nueva tendencia para que tu cocina quede con un estilo mejor

Propone reorganizar electrodomésticos dentro de muebles cerrados para optimizar superficies, lograr orden visual y reforzar la integración estética del hogar.

  • La tendencia impulsa retirar pequeños electrodomésticos de la mesada para liberar espacio.
  • El concepto se basa en la limpieza visual y en la llamada cocina invisible.
  • Los aparatos se concentran en muebles verticales o estaciones cerradas.
  • El objetivo es mejorar la organización, la estética y la circulación dentro del ambiente.

En los últimos años, la cocina comenzó a pensarse desde una lógica diferente, donde el aprovechamiento del espacio se volvió una prioridad. La combinación de ambientes integrados, metros reducidos y rutinas más dinámicas impulsó una revisión de los objetos que permanecen a la vista. Dentro de ese cambio, la cafetera, durante décadas instalada como protagonista de la mesada, empezó a perder su lugar central.

Este nuevo criterio no apunta a eliminar los electrodomésticos, sino a redefinir su ubicación. La atención se traslada hacia la distribución inteligente de los elementos de uso diario, la optimización de superficies y la selección de qué objetos necesitan estar visibles de manera permanente. Así, la cocina deja de responder únicamente a una función práctica y comienza a dialogar con la estética general del hogar.

La tendencia se vincula directamente con el concepto de limpieza visual, una idea que busca reducir el impacto de cables, enchufes y aparatos acumulados. Publicaciones especializadas como Architectural Digest ya identifican a la cocina invisible como uno de los ejes del diseño contemporáneo, en donde el orden y la integración visual se transforman en protagonistas.

Torre de desayuno cafetera
Así es la tendencia que reemplaza a la cafetera en la mesada

La tendencia propone concentrar los pequeños electrodomésticos dentro de un mueble cerrado o vertical, en lugar de mantenerlos dispersos sobre la mesada. Esta organización, cada vez más presente en viviendas pequeñas y espacios compartidos, permite liberar la superficie de trabajo, ganar amplitud visual y reforzar la sensación de orden dentro de la cocina.

Dentro de este esquema surgen soluciones como la torre de desayuno o breakfast station, un mueble que reúne estantes regulables, superficies de apoyo, tomas eléctricas internas y espacios para cables y enchufes. Su diseño permite usar la cafetera, la tostadora o el microondas y volver a guardarlos al finalizar, evitando que queden expuestos de manera permanente.

La organización interna combina sectores para distintos electrodomésticos con espacios destinados a tazas, frascos, cápsulas de café, pan y otros elementos asociados al desayuno. Algunos modelos suman iluminación integrada y pueden construirse a medida o adaptarse al mobiliario existente, ya sea como columnas completas o como gabinetes intermedios con puertas batientes, plegables o corredizas.

Torre de desayuno cafetera 2
El uso de enchufes internos evita mover los aparatos cada vez que se utilizan y permite que permanezcan en una posición fija dentro del mueble, reduciendo el desgaste de los cables y facilitando la limpieza. Esta forma de organización no elimina la tecnología de la cocina, sino que la reubica bajo un criterio de minimalismo funcional, donde se reducen los ruidos visuales y la mesada recupera su protagonismo como superficie libre.

