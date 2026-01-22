22 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei fijó nuevas condiciones para liberar por completo el dólar

El Presidente brindó una entrevista a Bloomberg donde se refirió al valor de la divisa estadounidense y fijó las condiciones necesarias para eliminar el sistema impuesto en abril de 2025 por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei habló sobre el dólar en una entrevista con Bloomberg. 

El presidente Javier Milei defendió su programa económico y fijó las nuevas condiciones necesarias para liberar por completo el dólar. "Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario", señaló en una entrevista con la agencia internacional Bloomberg, en medio de su viaje al Foro de Davos, donde el miércoles brindó un discurso con fuertes críticas al socialismo.

Javier Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos
Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos

En materia económica, el jefe de Estado volvió a remarcar que "el tipo de cambio dentro de la banda es libre”, marcó los límites del actual esquema cambiario y explicó las claves para avanzar en la liberación total de la divisa.

"Las bandas cambiarias solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa. De esa manera, aprenden a flotar. Se van sacando el miedo a flotar. Ese es el rol que tienen las bandas: acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa", señaló Milei.

Ante la consulta sobre el momento en que se pueda llegar a la liberación total, sentenció: “Desde mi punto de vista, ese momento llegará cuando se haya terminado de limpiar el sobrante monetario”.

dolar blue billetes divisas dolares
Milei habló sobre el sistema de bandas cambiarias en el dólar.

Para Milei, “en algún momento la inflación local va a terminar emergiendo a la internacional" y, en ese momento, "se va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problema, porque en el medio la gente aprendió que si hay volatilidad en el tipo de cambio y se quiere trasladar a precios, no van a tener demanda y van a tener que bajar los precios”.

En otro tramo de la entrevista a Bloomberg, Milei hizo una defensa de la apertura económica y cuestionó la visión proteccionistas al señalar que encarecer bienes para “cuidar empleos” perjudica al conjunto de la sociedad: "Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”.

Javier Milei habló sobre la situación de Nahuel Gallo en Venezuela

"Estamos viendo es que se están liberando los distintos presos políticos, lo cual aplaudimos y esperamos que termine de liberar a todos", señaló en un primer momento el Presidente a la agencia Bloomberg.

Para luego referirse en concreto a la situación del gendarme argentino detenido hace más de un año y sobre el cual no se tiene noticias acerca de su estado de salud: "Nosotros estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo". "En la medida que nosotros vemos cómo está evolucionando positivamente la situación, tenemos esperanzas de que nahuel vuelta a estar con nosotros en Argentina”, agregó.

Nahuel gallo 2.jpeg
La última imagen de Nahuel Gallo detenido en Venezuela.

En relación a la intervención de los Estados Unidos en el país del caribe, luego de la detención de Nicolás Maduro, Milei respaldó dicha decisión al señalar que "lo que se está haciendo es lo correcto, es lo que se puede hacer, es el camino para la transición democrática".

"Desde mi punto de vista después de la reconstrucción ya habrá lugar para la transición democrática. Al margen del aprecio enorme que yo tengo de Corina Machado, que es una amiga y una gran defensora de la libertad, pero se necesita de este procedimiento y que sea exitoso. Por apurarse, se termina retrocediendo”, completó sobre la lider venezolana y última ganadora del Premio Nobel de la Paz.

