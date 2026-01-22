El campeonato Apertura comienza este jueves con cinco encuentros. Los 30 equipos están divididos en dos zonas y se disputarán 16 fechas: habrá clásicos y también interzonales.

En total, en el fútbol argentino se jugarán 8 torneos en este 2026

Después de las vacaciones y la puesta a punto en las pretemporadas más la conformación de los planteles de los equipos de Primera División, este fin de semana arranca formalmente el fútbol argentino . Y hay varias cuestiones a tener en cuenta para entender cómo será el formato para este 2026.

Bomba en Boca: el pibe que nadie tenía en el radar y podría ser citado para el debut en el Torneo Apertura 2026

Debido a que este año se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio , en Argentina el año será comprimido y se dividirá en dos semestres diputándose así los torneos Apertura y Clausura. El primero arranca este jueves 22 de enero , mientras que el segundo no tiene fecha de inicio confirmada, pero sí será posterior a la Copa del Mundo. Por lo ponto, la Liga Profesional ya difundió los días y horarios de la primeras 12 fechas del certamen.

Sin embargo, estos no son las únicas competencias que se disputarán, ya que la AFA confirmó que en total será 8 los títulos oficiales : Apertura, Clausura, Campeón de Liga, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y Recopa de Campeones .

Al igual que ocurrió en la edición del 2025, los 30 equipos de Primera División se dividieron en dos zonas de 15 , y se cruzarán todos contra todos en 14 fechas , más una jornada de clásicos y otra interzonal, por sorteo .

Los primeros ocho de cada zona avanzarán a los playoffs donde se enfrentará el 1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs 5º en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de su zona. Este formato se repetirá hasta semifinales y la final se disputará en un estadio neutral .

Para el segundo semestre, se invertirán las localías respecto del primero. De esta forma, cada club jugará un mínimo de 32 partidos por año sin contar instancias finales.

estudiantes clausura

En cuanto a los descensos, habrá dos: uno por Tabla Anual y otro por promedio; en caso de ser el mismo equipo, descenderá el 29° de la tabla general. Sin embargo, el número de equipos en Primera seguirá siendo de 30, ya que ascenderán la misma cantidad.

Cómo quedaron distribuidas las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026

ZONA A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres (Córdoba)

Instituto (Córdoba)

Platense

Estudiantes de La Plata

Gimnasia (Mendoza)

Vélez

Newell's

Unión (Santa Fe)

Lanús

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

ZONA B

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano (Córdoba)

Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba)

Independiente Rivadavia (Mendoza)

Gimnasia de La Plata

Tigre

Argentinos Juniors

Sarmiento (Junín)

Rosario Central

Banfield

Atlético Tucumán

Aldosivi

Cómo se jugará la fecha de clásicos

El campeonato tanto en el Apertura como en el Clausura contará en todas sus fechas con un partido interzonal que, en muchos casos, serán clásicos, y los equipos que no tengan a su rival de toda la vida en la categoría fueron emparejados entre sí por sorteo. En el segundo semestre se darán los mismos choques invirtiendo las localías.

El encuentro más importante, el Superclásico entre River y Boca, se disputará en la fecha 15 en el estadio Monumental, el domingo 19 de abril en horario a confirmar.

Boca River Superclásico

Pero antes, el primer clásico fuerte será en la cuarta fecha, cuando se enfrenten Huracán y San Lorenzo, el domingo 8 de febrero a las 19.15. En la fecha 13 se jugará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el fin de semana del 5 de abril.

En la 5° jornada será el turno del clásico de La Plata: el domingo 15 de febrero Gimnasia recibirá a Estudiantes, mientras que en la fecha 8 las miradas estarán puestas en Rosario cuando Newell’s juegue de local ante Rosario Central el domingo 1 de marzo desde las 17 en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa.

River vs. Boca

Independiente vs Racing

Huracán vs San Lorenzo

Newell's vs Rosario Central

Gimnasia (LP) vs Estudiantes (LP)

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (MDZ)

Lanús vs Banfield

Belgrano (C) vs. Talleres (C)

Argentinos Juniors vs. Platense

Tigre vs Vélez

Estudiantes Río Cuarto (C) vs. Instituto (C)

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (SdE)

Barracas Central vs. Deportivo Riestra

Unión vs. Sarmiento (J)

Aldosivi vs. Defensa y Justicia

Torneo Apertura 2026: cómo se jugará la primera fecha

Jueves 22 de enero

17: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20: Unión – Platense (Zona A)

20: Banfield – Huracán (Zona B)

22.15: Central Córdoba – Gimnasia (Mza) (Zona A)

22.15: Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

19: San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20: Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15: Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15: Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17: Barracas Central – River (Zona B)

19.30: Gimnasia – Racing (Zona B)

22: Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21: Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21: Argentinos Juniors – Sarmiento (Zona B)

Cómo se disputarán los ocho títulos que estarán en juego en la temporada 2026

Torneo Apertura y Clausura

El Apertura empieza este jueves 23 de enero y se extenderá hasta fines de abril, convirtiéndose en el primer torneo, y no solo que definirá el primer campeón, sino también el que se clasificará a la Copa Libertadores del 2027.

Después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el Clausura, el campeón, también obtendrá el pase a la competencia continental.

Campeonato de Liga

Será la primera vez que se dispute desde el inicio de la temporada y el título de campeón lo tendrá el que obtenga más puntos a lo largo de las fases regulares del Apertura y del Clausura, es decir, por tabla anual. Rosario Central se consagró en 2025.

Pasillo Estudiantes vs Rosario Central Redes sociales

Copa Argentina

El torneo conservará su conocido formato y, además, ya tiene el cuadro definido. Se disputará a lo largo de todo el año.

Trofeo de Campeones

Se jugará una semana después de la finalización del Clausura: el ganador de este último se medirá ante el vencedor del Apertura, en busca de una nueva estrella.

Supercopa Argentina

Este título la jugarán los campeones del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina.

Supercopa Internacional

Este título lo jugarán los ganadores del Trofeo de Campeones y el Campeón de Liga (el que más puntos obtuvo en la tabla anual).

Recopa de Campeones

Será un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes).

La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2027

Se clasificarán a la Copa Libertadores los primeros tres de la tabla anual, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura, Clausura y Copa Argentina), mientras que los siguientes seis conseguirán el pase a la Sudamericana.