En total, en el fútbol argentino se jugarán 8 torneos en este 2026
Después de las vacaciones y la puesta a punto en las pretemporadas más la conformación de los planteles de los equipos de Primera División, este fin de semana arranca formalmente el fútbol argentino. Y hay varias cuestiones a tener en cuenta para entender cómo será el formato para este 2026.
Sin embargo, estos no son las únicas competencias que se disputarán, ya que la AFA confirmó que en total será 8 los títulos oficiales: Apertura, Clausura, Campeón de Liga, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y Recopa de Campeones.
Cómo es el formato de los torneos Apertura y Clausura 2026
Al igual que ocurrió en la edición del 2025, los 30 equipos de Primera División se dividieron en dos zonas de 15, y se cruzarán todos contra todos en 14 fechas, más una jornada de clásicos y otra interzonal, por sorteo.
Los primeros ocho de cada zona avanzarán a los playoffs donde se enfrentará el 1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs 5º en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de su zona. Este formato se repetirá hasta semifinales y la final se disputará en un estadio neutral.
Para el segundo semestre, se invertirán las localías respecto del primero. De esta forma, cada club jugará un mínimo de 32 partidos por año sin contar instancias finales.
En cuanto a los descensos, habrá dos: uno por Tabla Anual y otro por promedio; en caso de ser el mismo equipo, descenderá el 29° de la tabla general. Sin embargo, el número de equipos en Primera seguirá siendo de 30, ya que ascenderán la misma cantidad.
Cómo quedaron distribuidas las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026
ZONA A
Boca
Independiente
San Lorenzo
Deportivo Riestra
Talleres (Córdoba)
Instituto (Córdoba)
Platense
Estudiantes de La Plata
Gimnasia (Mendoza)
Vélez
Newell's
Unión (Santa Fe)
Lanús
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
ZONA B
River
Racing
Huracán
Barracas Central
Belgrano (Córdoba)
Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba)
Independiente Rivadavia (Mendoza)
Gimnasia de La Plata
Tigre
Argentinos Juniors
Sarmiento (Junín)
Rosario Central
Banfield
Atlético Tucumán
Aldosivi
Cómo se jugará la fecha de clásicos
El campeonato tanto en el Apertura como en el Clausura contará en todas sus fechas con un partido interzonal que, en muchos casos, serán clásicos, y los equipos que no tengan a su rival de toda la vida en la categoría fueron emparejados entre sí por sorteo. En el segundo semestre se darán los mismos choques invirtiendo las localías.
El encuentro más importante, el Superclásico entre River y Boca, se disputará en la fecha 15 en el estadio Monumental, el domingo 19 de abril en horario a confirmar.
Pero antes, el primer clásico fuerte será en la cuarta fecha, cuando se enfrenten Huracán y San Lorenzo, el domingo 8 de febrero a las 19.15. En la fecha 13 se jugará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el fin de semana del 5 de abril.
En la 5° jornada será el turno del clásico de La Plata: el domingo 15 de febrero Gimnasia recibirá a Estudiantes, mientras que en la fecha 8 las miradas estarán puestas en Rosario cuando Newell’s juegue de local ante Rosario Central el domingo 1 de marzo desde las 17 en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa.
River vs. Boca
Independiente vs Racing
Huracán vs San Lorenzo
Newell's vs Rosario Central
Gimnasia (LP) vs Estudiantes (LP)
Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (MDZ)
Lanús vs Banfield
Belgrano (C) vs. Talleres (C)
Argentinos Juniors vs. Platense
Tigre vs Vélez
Estudiantes Río Cuarto (C) vs. Instituto (C)
Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (SdE)
Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Unión vs. Sarmiento (J)
Aldosivi vs. Defensa y Justicia
Torneo Apertura 2026: cómo se jugará la primera fecha
Jueves 22 de enero
17: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20: Unión – Platense (Zona A)
20: Banfield – Huracán (Zona B)
22.15: Central Córdoba – Gimnasia (Mza) (Zona A)
22.15: Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
19: San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20: Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15: Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15: Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17: Barracas Central – River (Zona B)
19.30: Gimnasia – Racing (Zona B)
22: Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21: Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21: Argentinos Juniors – Sarmiento (Zona B)
Cómo se disputarán los ocho títulos que estarán en juego en la temporada 2026
Torneo Apertura y Clausura
El Apertura empieza este jueves 23 de enero y se extenderá hasta fines de abril, convirtiéndose en el primer torneo, y no solo que definirá el primer campeón, sino también el que se clasificará a la Copa Libertadores del 2027.
Después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el Clausura, el campeón, también obtendrá el pase a la competencia continental.
Campeonato de Liga
Será la primera vez que se dispute desde el inicio de la temporada y el título de campeón lo tendrá el que obtenga más puntos a lo largo de las fases regulares del Apertura y del Clausura, es decir, por tabla anual. Rosario Central se consagró en 2025.
Copa Argentina
El torneo conservará su conocido formato y, además, ya tiene el cuadro definido. Se disputará a lo largo de todo el año.
Trofeo de Campeones
Se jugará una semana después de la finalización del Clausura: el ganador de este último se medirá ante el vencedor del Apertura, en busca de una nueva estrella.
Supercopa Argentina
Este título la jugarán los campeones del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina.
Supercopa Internacional
Este título lo jugarán los ganadores del Trofeo de Campeones y el Campeón de Liga (el que más puntos obtuvo en la tabla anual).
Recopa de Campeones
Será un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes).
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2027
Se clasificarán a la Copa Libertadores los primeros tres de la tabla anual, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura, Clausura y Copa Argentina), mientras que los siguientes seis conseguirán el pase a la Sudamericana.