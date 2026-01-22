Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

La Academia de Hollywood dio a conocer la lista completa de nominados para la 98ª edición de los Oscar, con producciones ambiciosas, autores consagrados y actuaciones que marcaron la temporada. A continuación, el detalle categoría por categoría.
La Academia de Hollywood dio a conocer la lista completa de nominados para la 98ª edición de los Oscar, con producciones ambiciosas, autores consagrados y actuaciones que marcaron la temporada. A continuación, el detalle categoría por categoría.
La lista confirma un año dominado por Pecadores, Una batalla tras otra, Marty Supremo y Valor sentimental, las películas con más nominaciones en las principales categorías. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Wagner Moura encabezan la pelea por el premio al mejor actor, mientras que Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve y Kate Hudson aparecen entre las actrices más destacadas de la temporada, consolidando una edición con figuras de peso y títulos que concentraron la mayor cantidad de nominaciones.
Timothée Chalamet (Marty Supremo)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Luna azul)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Wagner Moura (El agente secreto)
Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Pecadores)
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (Si tuviera piernas te patearía)
Kate Hudson (Canción cantada en azul)
Renate Reinsve (Valor sentimental)
Emma Stone (Bugonia)
Elle Fanning (Valor sentimental)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
Amy Madigan (Armas)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Arco
Elio
Cazadores de demonios del K-Pop
La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
Zootopia 2
Mariposa
Siempre verde
La niña que lloraba perlas
Plan de jubilación
Las tres hermanas
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de tren
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supremo)
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Joachim Trier (Valor sentimental)
Ryan Coogler (Pecadores)
La solución de Alabama
Ven a verme en la buena luz
Cortando a través de rocas
El señor Don Nadie contra Putin
El vecino perfecto
Todas las habitaciones vacías
Armado sólo con una cámara: la vida y la muerte de Brent Renaud
No más niños: “Se fueron y se han ido”
El diablo está ocupado
Perfectamente una extrañeza
F1
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Brasil: El agente secreto
Francia: Fue solo un accidente
Noruega: Valor sentimental
España: Sirat
Túnez: La voz de Hind Rajab
Mancha de carnicero
Una amiga de Dorothy
El drama de época de Jane Austen
Los cantantes
Dos personas intercambiando saliva
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
La máquina destrozadora
La hermanastra fea
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
“Querido yo” (Implacable)
“Dorado” (K-Pop Demon Hunters)
“Te mentí” (Pecadores)
“Dulces sueños de alegría” (¡Viva Verdi!)
“Sueños de tren” (Train Dreams)
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de tren
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirt
Avatar: Fuego y ceniza
F1
Jurassic World Rebirth
El autobús perdido
Pecadores
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de tren
Luna azul
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores