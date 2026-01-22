22 de enero de 2026 Inicio
Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Con un amplio abanico de títulos fuertes y nombres consagrados, la 98ª edición de los Premios Oscar ya tiene a sus nominados.

Por
La Academia de Hollywood dio a conocer la lista completa de nominados para la 98ª edición de los Oscar, con producciones ambiciosas, autores consagrados y actuaciones que marcaron la temporada. A continuación, el detalle categoría por categoría.

La lista confirma un año dominado por Pecadores, Una batalla tras otra, Marty Supremo y Valor sentimental, las películas con más nominaciones en las principales categorías. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Wagner Moura encabezan la pelea por el premio al mejor actor, mientras que Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve y Kate Hudson aparecen entre las actrices más destacadas de la temporada, consolidando una edición con figuras de peso y títulos que concentraron la mayor cantidad de nominaciones.

Actor en un papel principal

  • Timothée Chalamet (Marty Supremo)

  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

  • Ethan Hawke (Luna azul)

  • Michael B. Jordan (Pecadores)

  • Wagner Moura (El agente secreto)

Actor en un papel secundario

  • Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

  • Jacob Elordi (Frankenstein)

  • Delroy Lindo (Pecadores)

  • Sean Penn (Una batalla tras otra)

  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Actriz en un papel principal

  • Jessie Buckley (Hamnet)

  • Rose Byrne (Si tuviera piernas te patearía)

  • Kate Hudson (Canción cantada en azul)

  • Renate Reinsve (Valor sentimental)

  • Emma Stone (Bugonia)

Actriz en un papel secundario

  • Elle Fanning (Valor sentimental)

  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

  • Amy Madigan (Armas)

  • Wunmi Mosaku (Pecadores)

  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Largometraje de animación

  • Arco

  • Elio

  • Cazadores de demonios del K-Pop

  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

  • Zootopia 2

Cortometraje animado

  • Mariposa

  • Siempre verde

  • La niña que lloraba perlas

  • Plan de jubilación

  • Las tres hermanas

Casting

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Pecadores

Cinematografía

  • Frankenstein

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

  • Sueños de tren

Diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y ceniza

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Pecadores

Dirección

  • Chloé Zhao (Hamnet)

  • Josh Safdie (Marty Supremo)

  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

  • Joachim Trier (Valor sentimental)

  • Ryan Coogler (Pecadores)

Largometraje documental

  • La solución de Alabama

  • Ven a verme en la buena luz

  • Cortando a través de rocas

  • El señor Don Nadie contra Putin

  • El vecino perfecto

Cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías

  • Armado sólo con una cámara: la vida y la muerte de Brent Renaud

  • No más niños: “Se fueron y se han ido”

  • El diablo está ocupado

  • Perfectamente una extrañeza

Edición

  • F1

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Valor sentimental

  • Pecadores

Largometraje internacional

  • Brasil: El agente secreto

  • Francia: Fue solo un accidente

  • Noruega: Valor sentimental

  • España: Sirat

  • Túnez: La voz de Hind Rajab

Cortometraje de acción real

  • Mancha de carnicero

  • Una amiga de Dorothy

  • El drama de época de Jane Austen

  • Los cantantes

  • Dos personas intercambiando saliva

Maquillaje y peluquería

  • Frankenstein

  • Kokuho

  • Pecadores

  • La máquina destrozadora

  • La hermanastra fea

Música (partitura original)

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

Música (canción original)

  • “Querido yo” (Implacable)

  • “Dorado” (K-Pop Demon Hunters)

  • “Te mentí” (Pecadores)

  • “Dulces sueños de alegría” (¡Viva Verdi!)

  • “Sueños de tren” (Train Dreams)

Mejor película

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

  • Sueños de tren

Diseño de producción

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

Sonido

  • F1

  • Frankenstein

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

  • Sirt

Efectos visuales

  • Avatar: Fuego y ceniza

  • F1

  • Jurassic World Rebirth

  • El autobús perdido

  • Pecadores

Guion adaptado

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Una batalla tras otra

  • Sueños de tren

Guion original

  • Luna azul

  • Fue solo un accidente

  • Marty Supremo

  • Valor sentimental

  • Pecadores

