En Jujuy, un destino singular por su cordillera multicolor y actividades al aire libre, es reconocido como puerta de ingreso a circuitos naturales y culturales del noroeste argentino.

Purmamarca se destaca dentro del turismo en Argentina por su localización estratégica en un corredor natural que concentra algunos de los cerros más emblemáticos del norte del país , con paisajes que combinan historia geológica y cultura ancestral.

El pueblo forma parte del circuito más visitado de Jujuy y es elegido tanto por turistas nacionales como extranjeros que buscan experiencias vinculadas a la naturaleza, la fotografía y las tradiciones andinas. Su crecimiento turístico fue sostenido en los últimos años, sin perder la identidad original .

Con una población reducida y construcciones de adobe, Purmamarca conserva una fisonomía típica de la región. La plaza central , la iglesia histórica y los cerros que la rodean funcionan como eje de la vida social y del recorrido turístico.

Purmamarca se encuentra en el departamento de Tumbaya , provincia de Jujuy , dentro de la Quebrada de Humahuaca . Está ubicada a 2.324 metros sobre el nivel del mar , rodeada por cerros multicolores que la convierten en un punto paisajístico único del país. El pueblo está a unos 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy y forma parte del eje turístico de la Ruta Nacional 9 , que atraviesa gran parte del norte argentino.

La propuesta turística de Purmamarca combina naturaleza, cultura y experiencias al aire libre durante todo el año. Uno de los recorridos más elegidos es el Paseo de los Colorados , un circuito de aproximadamente 3 kilómetros , apto para todo público, que rodea el pueblo y permite apreciar de cerca las formaciones geológicas rojizas que caracterizan a la zona.

El Cerro de los Siete Colores es el principal ícono visual y puede observarse desde distintos puntos del casco urbano, especialmente al amanecer y al atardecer, momentos clave para el turismo fotográfico. Además, hay senderos de trekking de baja y media dificultad que conectan con miradores naturales y áreas menos transitadas.

En el plano cultural, se destacan las ferias artesanales ubicadas en la plaza central, donde comunidades locales comercializan textiles, cerámicas y productos regionales. La gastronomía es otro atractivo fuerte, con restaurantes y peñas que ofrecen platos típicos andinos como empanadas, humitas y guisos tradicionales.

Desde Purmamarca también parten excursiones de día completo hacia destinos cercanos como las Salinas Grandes, Tilcara y Humahuaca, lo que lo convierte en una base estratégica para recorrer el norte jujeño.

Cómo llegar a Purmamarca

El acceso principal es por la Ruta Nacional 9, que conecta a Purmamarca con San Salvador de Jujuy, ubicada a unos 65 kilómetros, en un trayecto que demanda entre 60 y 90 minutos según el tránsito y las condiciones climáticas.

Desde Salta, el recorrido es de aproximadamente 188 kilómetros y puede realizarse en alrededor de 3 horas, combinando rutas nacionales totalmente asfaltadas. El camino es parte del circuito turístico del NOA y ofrece vistas panorámicas durante gran parte del trayecto.

Existen servicios regulares de micros de media distancia desde ambas capitales provinciales, además de excursiones organizadas y traslados privados. Para quienes viajan en avión, los aeropuertos más cercanos son los de Jujuy y Salta, ambos con conexiones diarias desde Buenos Aires.