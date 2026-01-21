Horror en Mendoza: un joven fue asesinado durante una pelea de vecinos Se trata de un adolescente que tenía 17 años y recibió un balazo. Las autoridades demoraron a una mujer y sus dos hijos menores, quienes se encuentran investigados. Por + Seguir en







Por el hecho intervino la Policía de Mendoza.

Un adolescente de 17 años fue asesinado por un balazo y otras dos personas sufrieron heridas luego de una pelea entre vecinos en la provincia de Mendoza. Las autoridades demoraron a una mujer y sus dos hijos menores debido al hecho.

El suceso ocurrió en el cruce de las calles 1° de Mayo y Matienzo, en la localidad mendocina de Godoy Cruz, cuando un grupo de vecinos discutió sobre un conflicto de vieja data. En medio de la pelea, comenzaron los disparos y se registraron tres heridos, de los cuales uno, identificado como Joaquín Isaias Morales Contreras, de 17 años, falleció.

Embed En tanto, los investigadores señalaron que los otros heridos tienen 22 y 16 años, quien recibió un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida en dorsal izquierdo.

En este marco, la investigación se encuentra a cargo de la fiscal Andrea Lazo, quien encabeza la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional y resolvió que tres personas sean demoradas: una mujer y sus dos hijos menores.