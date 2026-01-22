Con la presencia de Javier Milei, Donald Trump lanzó el Consejo de Paz y se comprometió a "reconstruir Gaza"

22 de enero de 2026 Inicio
Se trata de una iniciativa creada por el presidente de Estados Unidos, que tiene por objetivo "buscar la paz en Medio Oriente". "Una vez que esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU", subrayó, ante la polémica sobre su posible reemplazo.

Con la presencia de Javier Miliei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves en Davos la firma de la integración al Consejo de Paz, un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca que tiene como el objetivo "intervenir en escenarios de conflicto y proyectar el liderazgo global estadounidense por fuera de las instituciones internacionales tradicionales".

El debut del Consejo contó también con la asistencia del mandatario paraguayo Santiago Peña y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto a otros jefes de Estado y del Gobierno de países alineados con Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump presidirá personalmente el organismo en esta etapa inicial y conservará poder de veto sobre las resoluciones centrales.

Durante su discurso de presentación, Trump reivindicó su rol como mediador en conflictos internacionales y sostuvo que su gestión permitió frenar guerras de larga duración, algunas con riesgo nuclear. En ese sentido, aseguró haber intervenido en disputas entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e incluso mencionó gestiones en curso entre Israel e Irán y entre Egipto y Etiopía.

"Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año", afirmó el líder republicano. "Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU", agregó.

Sin embargo, la firma se da semanas después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro y en su ejecución se asesinó a más de 80 personas, entre militares y civiles; la intención de Trump de anexar Groenlandia y las amenazas constantes a Irán en medio de un contexto de conflicto social.

El diseño original del Consejo de Paz se inscribe en el plan de 20 puntos que Trump impulsa para cerrar el conflicto entre Israel y Hamas. En ese esquema, el organismo tendría un rol central en la etapa posterior a los combates, con foco en la reconstrucción y la administración civil de la Franja de Gaza. De acuerdo con su estatuto fundacional, el Consejo supervisará un comité tecnocrático palestino a cargo de una gobernanza transitoria y coordinará el eventual despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, destinada a sostener el alto el fuego y avanzar en el desarme de los grupos armados.

Según fuentes del gobierno estadounidense, cerca de 35 países ya habrían aceptado sumarse al Consejo. Argentina, con Milei, está entre ellos. La invitación está abierta para todos los países. Su integración es gratuita en los primeros tres años. Luego puede optar por la opción de un “asiento permanente” mediante un pago de 1.000 millones de dólares.

