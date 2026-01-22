Con la presencia de Javier Milei, Donald Trump lanzó el Consejo de Paz y se comprometió a "reconstruir Gaza" Se trata de una iniciativa creada por el presidente de Estados Unidos, que tiene por objetivo "buscar la paz en Medio Oriente". "Una vez que esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU", subrayó, ante la polémica sobre su posible reemplazo. Por + Seguir en







Con la presencia de Javier Miliei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves en Davos la firma de la integración al Consejo de Paz, un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca que tiene como el objetivo "intervenir en escenarios de conflicto y proyectar el liderazgo global estadounidense por fuera de las instituciones internacionales tradicionales".

El debut del Consejo contó también con la asistencia del mandatario paraguayo Santiago Peña y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto a otros jefes de Estado y del Gobierno de países alineados con Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump presidirá personalmente el organismo en esta etapa inicial y conservará poder de veto sobre las resoluciones centrales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2014287695086841901&partner=&hide_thread=false Con la presencia de Javier Milei, Donald Trump lanzó el Consejo de la Paz pic.twitter.com/pvZAAORgKg — C5N (@C5N) January 22, 2026 Durante su discurso de presentación, Trump reivindicó su rol como mediador en conflictos internacionales y sostuvo que su gestión permitió frenar guerras de larga duración, algunas con riesgo nuclear. En ese sentido, aseguró haber intervenido en disputas entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e incluso mencionó gestiones en curso entre Israel e Irán y entre Egipto y Etiopía.

"Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año", afirmó el líder republicano. "Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU", agregó.

Sin embargo, la firma se da semanas después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro y en su ejecución se asesinó a más de 80 personas, entre militares y civiles; la intención de Trump de anexar Groenlandia y las amenazas constantes a Irán en medio de un contexto de conflicto social.