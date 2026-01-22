22 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de enero

El oficial cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, y se mantiene la calma cambiaria de enero mientras el mayorista se aleja del techo de la banda.

El dólar oficial recorta las subas del inicio de la semana y vuelve a plancharse.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de miércoles con caída de $5, que retoma el rumbo descendente de la semana pasada. El blue, en tanto, sigue en torno a los $1.500.

Milei habló sobre el dólar en una entrevista con Bloomberg. 
Milei fijó nuevas condiciones para liberar el dólar: "Cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario"

En esta línea, el mayorista se ubica a 8,5% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación pero también al enfriamiento de la economía.

En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios. En la rueda del martes se alzó con otros u$s8 millones. Si bien se trató de una compra menor comparada con las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones.

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en enero.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.408,50 para la compra y $1.452,35 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.430,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.509,04, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.463,70.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.444,00.

