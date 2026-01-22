22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: qué se sabe de los nuevos focos y cuáles están más afectados por el fuego

El inicio se dio en Puerto Patriada dos semanas atrás y se mantiene activo, a pesar de los trabajos de vecinos y brigadas para intentar contener las llamas.

Por
Continúan los incendios en Chubut.

Continúan los incendios en Chubut.

Redes sociales

La situación en Chubut continúa crítica por la aparición de nuevos focos de incendios forestales que desde hace dos semanas y el avance de las llamas, sumado a las altas temperaturas y vientos intensos, lo que obligó a medidas nuevas y autoevacuación.

Incendios en cercanías de Villa Lago Rivadavia.
Te puede interesar:

Incendios en Chubut: se reactivó el fuego y avanza sobre el Parque Nacional Los Alerces

Miles de hectáreas ya se quemaron, a pesar de los intentos de los brigadistas, bomberos y vecinos que intentan proteger sus viviendas, animales y áreas donde muchos de ellos tienen cosechas que luego utilizan para vender; esto indica que se quedan sin su mayor fuente de trabajo, además de sus casas.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una nueva ola de calor para el fin de semana y no se esperan lluvias, lo que genera un riesgo porque es más elevada la posibilidad de propagación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AFE_Arg/status/2013953402644942951&partner=&hide_thread=false

En las últimas horas, se generó una nueva reactivación en la zona de Epuyén y el área del Parque Nacional de Los Alerces. Las altas temperaturas que se registraron entre el miércoles y el jueves y la humedad pusieron en alerta todo otra vez.

Muchas familias comenzaron a evacuarse por prevención y, ante la cubierta de humo y visibilidad reducida, consideran que era un peligro. Los Bomberos ingresaron a pie en diferentes lugares para contener nuevos focos.

El presidente de Bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, aseguró que el fuego permanece dentro de los árboles y se reactiva con viento y altas temperaturas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

Benjamin Netanyahu confirmó su participación en la Junta de la Paz de Donald Trump.

Trump presenta en Davos su Junta de la Paz, la "ONU paralela" que integrará Argentina

¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?: comenzaron las obras para modernizar el Gálvez

¿Llega la Fórmula 1 a la Argentina? Comenzaron las obras para modernizar el Gálvez

El destino alberga otros sitios turísticos como iglesias y bodegas que complementan la experiencia en este pueblo.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene un mirador espectacular y río para el verano

Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

William Dafoe es el protagonista de The Soffleur, la película dirigida por el argentino Gastón Solnicki.
play

Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película: cuándo y dónde verlo

Rating Cero

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

últimas noticias

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Hace 8 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

Hace 17 minutos
Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Hace 18 minutos
Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Hace 19 minutos
Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

Hace 24 minutos