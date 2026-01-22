Incendios en Chubut: qué se sabe de los nuevos focos y cuáles están más afectados por el fuego El inicio se dio en Puerto Patriada dos semanas atrás y se mantiene activo, a pesar de los trabajos de vecinos y brigadas para intentar contener las llamas. Por + Seguir en







Continúan los incendios en Chubut. Redes sociales

La situación en Chubut continúa crítica por la aparición de nuevos focos de incendios forestales que desde hace dos semanas y el avance de las llamas, sumado a las altas temperaturas y vientos intensos, lo que obligó a medidas nuevas y autoevacuación.

Miles de hectáreas ya se quemaron, a pesar de los intentos de los brigadistas, bomberos y vecinos que intentan proteger sus viviendas, animales y áreas donde muchos de ellos tienen cosechas que luego utilizan para vender; esto indica que se quedan sin su mayor fuente de trabajo, además de sus casas.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una nueva ola de calor para el fin de semana y no se esperan lluvias, lo que genera un riesgo porque es más elevada la posibilidad de propagación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AFE_Arg/status/2013953402644942951&partner=&hide_thread=false ESTADO ACTUAL Y DESPLIEGUES POR EMERGENCIAS

21 de enero de 2026

Informamos las acciones operativas en curso, por incendios forestales y otras emergencias, en coordinación con las provincias.



INCENDIO “PRIMERA CANTERA - PUERTO PATRIADA”

Cushamen, Chubut.

Estado:… — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) January 21, 2026 En las últimas horas, se generó una nueva reactivación en la zona de Epuyén y el área del Parque Nacional de Los Alerces. Las altas temperaturas que se registraron entre el miércoles y el jueves y la humedad pusieron en alerta todo otra vez.

Muchas familias comenzaron a evacuarse por prevención y, ante la cubierta de humo y visibilidad reducida, consideran que era un peligro. Los Bomberos ingresaron a pie en diferentes lugares para contener nuevos focos.

El presidente de Bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, aseguró que el fuego permanece dentro de los árboles y se reactiva con viento y altas temperaturas.