Se conocen los nominados al Oscar: ¿qué pasará con Belén, la candidata argentina?

Se conocieron las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar, presentada por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. El humorista Conan O'Brien regresa como presentador.
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård, ‘Sentimental Value’
- Jacob Elordi, ‘Frankenstein’
- Benicio Del Toro, ‘One Battle After Another’
- Sean Penn, ‘One Battle After Another’
- Delroy Lindo, ‘Sinners’
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La máquina destrozadora
- La hermanastra fea
Mejor cortometraje
- Mancha de carnicero
- Una amiga de Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- Los cantantes
- Dos personas intercambiando saliva
Cortometraje animado
- Mariposa
- Siempre verde
- La niña que lloraba perlas
- Plan de jubilación
- Las tres hermanas
El mejor maquillaje y peluquería