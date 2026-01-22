IR A
Se conocen los nominados al Oscar: ¿qué pasará con Belén, la candidata argentina?

La película, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, había sido preseleccionada como Mejor Película Internacional y compite con otros 14 largometrajes, entre ellos Valor Sentimental, de Noruega, y El agente secreto, de Brasil, ya ganadora del Globo de Oro.

Se conocieron las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar, presentada por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. El humorista Conan O'Brien regresa como presentador.

Mejor actor de reparto

  • Stellan Skarsgård, ‘Sentimental Value’
  • Jacob Elordi, ‘Frankenstein’
  • Benicio Del Toro, ‘One Battle After Another’
  • Sean Penn, ‘One Battle After Another’
  • Delroy Lindo, ‘Sinners’

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Maquillaje y peluquería

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La máquina destrozadora
  • La hermanastra fea

Mejor cortometraje

  • Mancha de carnicero
  • Una amiga de Dorothy
  • El drama de época de Jane Austen
  • Los cantantes
  • Dos personas intercambiando saliva

Cortometraje animado

  • Mariposa
  • Siempre verde
  • La niña que lloraba perlas
  • Plan de jubilación
  • Las tres hermanas

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

