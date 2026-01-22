Se conocen los nominados al Oscar: ¿qué pasará con Belén, la candidata argentina?

La película, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, había sido preseleccionada como Mejor Película Internacional y compite con otros 14 largometrajes, entre ellos Valor Sentimental, de Noruega, y El agente secreto, de Brasil, ya ganadora del Globo de Oro.