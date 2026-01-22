Lo atacaron en patota y lo mataron a golpes a la salida de Tropitango: identificaron a dos agresores Alán Bordón agonizó 18 días tras una golpiza a la salida del boliche. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a dos de los asesinos, con edades entre 20 y 28 años; la familia pide que sean detenidos. Por + Seguir en







Fue a bailar el día de Año Nuevo, fue atacado por seis personas y agonizó varios días.

Un joven de 20 años, identificado como Alan Bordón, murió luego de permanecer 18 días en agonía a raíz de una brutal golpiza sufrida a la salida del boliche Tropitango, en la madrugada de Año Nuevo. El ataque se produjo tras un intercambio previo dentro del local bailable y fue perpetrado por un grupo de jóvenes que lo emboscaron cuando se retiraba del lugar.

Según el relato de los testigos, Bordón fue interceptado a la salida del boliche, fue golpeado violentamente, recibiendo patadas en la cabeza por parte de al menos seis agresores. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a dos de los presuntos atacantes, de 20 y 28 años, quienes fueron vinculados al hecho a partir del registro fílmico y el seguimiento de un vehículo Chevrolet Corsa negro.

En un primer momento, "la causa estaba caratulada como lesiones graves, porque la víctima todavía estaba con vida", informó el periodista Diego Gabriele; por la pantalla de C5N. Por ese motivo, los dos identificados fueron detenidos, pero posteriormente liberados, debido a que la figura penal vigente en ese momento no contemplaba la muerte de Bordón. Tras su fallecimiento, la familia exige ahora que la causa sea recalificada y que al menos estos dos hombres sean nuevamente detenidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2014280847529001053&partner=&hide_thread=false Asesinado a la salida de Tropitango: lo atacaron en patota y lo mataron a golpes



Alan Bordón había ido a bailar en Año Nuevo y agonizó durante 18 días



Identificaron a dos agresores



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/WRGySVB7TP — C5N (@C5N) January 22, 2026