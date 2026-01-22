22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Lo atacaron en patota y lo mataron a golpes a la salida de Tropitango: identificaron a dos agresores

Alán Bordón agonizó 18 días tras una golpiza a la salida del boliche. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a dos de los asesinos, con edades entre 20 y 28 años; la familia pide que sean detenidos.

Por

Fue a bailar el día de Año Nuevo, fue atacado por seis personas y agonizó varios días. 

Un joven de 20 años, identificado como Alan Bordón, murió luego de permanecer 18 días en agonía a raíz de una brutal golpiza sufrida a la salida del boliche Tropitango, en la madrugada de Año Nuevo. El ataque se produjo tras un intercambio previo dentro del local bailable y fue perpetrado por un grupo de jóvenes que lo emboscaron cuando se retiraba del lugar.

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero por la calle
Te puede interesar:

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero y armado por la calle

Según el relato de los testigos, Bordón fue interceptado a la salida del boliche, fue golpeado violentamente, recibiendo patadas en la cabeza por parte de al menos seis agresores. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a dos de los presuntos atacantes, de 20 y 28 años, quienes fueron vinculados al hecho a partir del registro fílmico y el seguimiento de un vehículo Chevrolet Corsa negro.

En un primer momento, "la causa estaba caratulada como lesiones graves, porque la víctima todavía estaba con vida", informó el periodista Diego Gabriele; por la pantalla de C5N. Por ese motivo, los dos identificados fueron detenidos, pero posteriormente liberados, debido a que la figura penal vigente en ese momento no contemplaba la muerte de Bordón. Tras su fallecimiento, la familia exige ahora que la causa sea recalificada y que al menos estos dos hombres sean nuevamente detenidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2014280847529001053&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 evacuados y tres asistidos

Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Escalofriante hallazgo en Santa Cruz: encontraron una mano humana en estado de descomposición

play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Por el hecho intervino la Policía de Mendoza.

Horror en Mendoza: un joven fue asesinado durante una pelea de vecinos

play

Conmoción en Comodoro Rivadavia por el femicidio de Valeria Schwab: masiva marcha para pedir justicia

El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.

"Vengo de un asado": la insólita excusa de un Policía Federal tras dar positivo de alcoholemia

Rating Cero

play

Se conocen los nominados al Oscar: ¿qué pasará con Belén, la candidata argentina?

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

últimas noticias

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Hace 10 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

Hace 19 minutos
Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Hace 20 minutos
Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Hace 21 minutos
Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

Hace 26 minutos