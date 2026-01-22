Bomba: una expanelista de LAM confirmó su embarazo

El conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó que una expanelista del programa está embarazada de su pareja a pocos años de su casamiento. Le mandó buenos deseos y fue el primero en contar la noticia al público. “La adoro”, indicó. ¿De quién se trata?
La pareja que tendrá su primer hijo es la de Julieta Puente y Facundo, su marido, reconocido por ser piloto de avión. “Le mando un beso grande porque la adoro, fue compañera mía en algún trabajo. Juli Puente y Facundo, su marido, van a ser papás por primera vez”, aseguró De Brito.
“Es oficial: ¡Van a ser tías! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón. Tengo tanto (mucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)”, contó en sus historias de Instagram.
La influencer de cardio agregó: “Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás (y ustedes tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real)! Hoy no duermo ni un minuto leyendo tantos mensajes de amor. 3 meses y medio guardándoles este secreto, no pregunten las veces que lloré de ansiedad por gritarlo. Sufrí”