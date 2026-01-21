21 de enero de 2026 Inicio
Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 personas evacuadas y tres asistidas por el SAME

El siniestro habría comenzado en la terraza del inmueble y, por precaución, se desalojó completamente. Personal de bomberos y profesionales de la salud trabajan en el lugar.

Por

70 evacuados en un incendio en el barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires. 

Captura de video de Agencia Noticias Argentinas

Se incendió un edificio en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, y el personal de bomberos evacuó a más de 70 personas. Además, integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentaron rápidamente en el lugar y asistieron a tres vecinos.

El doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó a TN que la alerta llegó por múltiples llamados recibidos al 911 y al 107, pasadas las 19 de este miércoles. El siniestro se desarrolló en una propiedad horizontal ubicada en la intersección de Chile y Virrey Cevallos.

"Aparentemente, una construcción de madera que estaba en la terraza llenó de humo todo este PH. La intervención de bomberos de la ciudad y la policía, sobre todo de uno de ellos, que entró con gran cantidad de humo, permitió evacuar a 70 personas del lugar", explicó Crescenti respecto al origen del fuego y el motivo de desalojo del espacio.

"Se atendió a uno de los dueños, propietarios del lugar, por una crisis nerviosa; a otro señor que no tuvimos que trasladar, pero sí a un policía que lo estamos trasladando al Ramos Mejía porque está por arriba de los niveles tolerables de inhalación de humo", describió sobre el estado de salud de las tres personas que recibieron atención médica.

Crescenti aseguró que el fuego se controló rápidamente. "El sitio ya es seguro; estamos, por suerte, volviendo con nuestras ambulancias a la base. Pero la situación era bastante comprometida porque se llenó de humo la cuadra y no sabíamos si había más casas comprometidas", aclaró sobre las primeras imágenes del incendio.

Sin embargo, reiteró que pudieron resolverlo rápidamente y no pasó a mayores. "Bomberos confirmó que no hubo edificios linderos, ni más personas afectadas", señaló el titular del SAME, y llevó tranquilidad a los vecinos de la zona y familiares. "Se van a ventilar los ambientes y, cuando los bomberos lo habiliten, podrán volver a ingresar al lugar", cerró el profesional.

El desgarrador testimonio de una de las personas que lo perdió todo por el incendio

El cronista de Minuto Uno por C5N, Hernán Nucera, estuvo presente en el lugar del incendio que se produjo durante este miércoles en el barrio de Monserrat y pudo recoger el testimonio de una de las principales damnificadas.

"Yo estoy bien", mencionó la joven, visiblemente angustiada. "Fue en mi casa. Llegué a los cinco minutos; ya estaba todo prendido fuego. No me dejaron entrar", relató la mujer ante las cámaras, y agregó: "Pude rescatar a mis mascotas, nada más. Cuatro perros y un gato".

"Vivo con mi hija y mi papá. No estaba ninguno de los dos. Yo estaba en un grupo que voy, me llamaron los vecinos y vine corriendo", aclaró ante la consulta del periodista sobre si se encontraba en el domicilio. "Perdí todo. Perdí mi cama, mi computadora, un montón de cosas", señaló con tristeza.

