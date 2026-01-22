La AFA definió la amnistía: los jugadores sancionados podrán jugar la primera fecha del Apertura El Tribunal de Disciplina publicó el documento que hace oficial la eliminación de las sanciones vigentes "para todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita". Por + Seguir en







Los jugadores de Estudiantes quedaron habilitados para jugar el Apertura 2026. Captura

Tras varios días de indefiniciones, finalmente el Tribunal de Disciplina (TDD) de la Asociación del Fútbol Argentino definió la amnistía y los jugadores sancionados podrán jugar la primera fecha del Apertura 2026. La medida se hizo oficial este jueves mediante la publicación del documento de Boletín Oficial donde aclara que la eliminación de las sanciones vigentes de 2025 alcanza a "todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita".

La amnistía se instrumentó “a fin de evitar asimetrías competitivas derivadas del calendario (en particular, el inicio y/o disputa de fechas de competiciones organizadas por AFA)” y dio por consumadas “de manera general las sanciones pendientes”, tal como indica el comunicado del TDD.

Boletin-6809-Bis-II El principal equipo beneficiado fue Estudiantes de La Plata, quien arrastraba las sanciones a sus jugadores por el polémico pasillo realizado a Rosario Central, luego de que el Canalla sea declarado campeón por quedar en el primer puesto de la tabla anual.

De esta manera, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario, son los futbolistas que quedaron a disposición del entrenador para el debut del certamen doméstico local.