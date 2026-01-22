22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La AFA definió la amnistía: los jugadores sancionados podrán jugar la primera fecha del Apertura

El Tribunal de Disciplina publicó el documento que hace oficial la eliminación de las sanciones vigentes "para todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita".

Por
Los jugadores de Estudiantes quedaron habilitados para jugar el Apertura 2026. 

Los jugadores de Estudiantes quedaron habilitados para jugar el Apertura 2026. 

Captura

Tras varios días de indefiniciones, finalmente el Tribunal de Disciplina (TDD) de la Asociación del Fútbol Argentino definió la amnistía y los jugadores sancionados podrán jugar la primera fecha del Apertura 2026. La medida se hizo oficial este jueves mediante la publicación del documento de Boletín Oficial donde aclara que la eliminación de las sanciones vigentes de 2025 alcanza a "todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita".

Gianfranco Joannaz se volvió viral tras una publicación de búsqueda de club.
Te puede interesar:

Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

La amnistía se instrumentó “a fin de evitar asimetrías competitivas derivadas del calendario (en particular, el inicio y/o disputa de fechas de competiciones organizadas por AFA)” y dio por consumadas “de manera general las sanciones pendientes”, tal como indica el comunicado del TDD.

Boletin-6809-Bis-II

El principal equipo beneficiado fue Estudiantes de La Plata, quien arrastraba las sanciones a sus jugadores por el polémico pasillo realizado a Rosario Central, luego de que el Canalla sea declarado campeón por quedar en el primer puesto de la tabla anual.

De esta manera, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario, son los futbolistas que quedaron a disposición del entrenador para el debut del certamen doméstico local.

También se vieron beneficiados jugadores y entrenadores de equipos, como César Ibáñez en Huracán, Ricardo Zielinski en Belgrano, Ramón Arias en Tigre, Guillermo Barros Schelotto en Vélez y Jhohan Romaña en San Lorenzo, entre otros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángel Di María marcó tendencia con su look en el verano 2026.

Ángel Di María impone el 'Sand Beige': el color que es furor en el verano 2026

Mastantuono sorprendió con un nuevo look durante una práctica del Real Madrid, en medio del interés de clubes europeos.

La impresionante transformación de Franco Mastantuono: cambio radical de look

Argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

Los argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

En total, en el fútbol argentino se jugarán 8 torneos en este 2026

Liga Argentina 2026: cómo se juega el torneo y por qué es un año particular para el fútbol nacional

La Selecciónalamana participa de manera ininterrumpida desde 1950

Alemania amenaza con no jugar el Mundial 2026: planea un boicot por el conflicto de Estados Unidos con Groenlandia

Marcelo Gallardo espera recuperar a un jugador clave para River.

Puede resultar fundamental en el River de Gallardo pero tiene mucho tiempo de recuperación

Rating Cero

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

LAM tiene una nueva embarazada.

Bomba: una expanelista de LAM confirmó su embarazo

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicencomo armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Se separó Keitá.

Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri tras la supuesta infidelidad con Wanda Nara

play

Se conocieron los nominados al Oscar: finalmente, Belén no quedó entre las seleccionadas

últimas noticias

Coco Gauff opinó sobre Donald Trump.

Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz"

Hace 16 minutos
Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania

Hace 31 minutos
Gianfranco Joannaz se volvió viral tras una publicación de búsqueda de club.

Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

Hace 34 minutos
Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Trump indicó que EEUU no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Hace 1 hora
Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

Hace 1 hora