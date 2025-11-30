30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Abusó sexualmente de su hija durante 27 años y fue detenido

La víctima afirmó que quedó embarazada en dos oportunidades por las agresiones. El violador fue arrestado en Entre Ríos y luego puesto a disposición de la Justicia.

Por
El hombre fue detenido en Entre Ríos.

El hombre fue detenido en Entre Ríos.

Redes sociales

Un hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos luego de ser acusado por su hija de haberla abusado sexualmente durante 27 años en la localidad bonaerense de Pilar. Además, la víctima afirmó que quedó embarazada en dos ocasiones por los hechos.

Actualmente, Diego García estaba jugando en Peñarol, que le rescindió el contrato cuando salió la condena
Te puede interesar:

El descargo del exjugador de Estudiantes condenado por abuso sexual: "Algo que no hice"

La mujer, de 35 años, detalló que los ataques se produjeron en una casa en la que vivía junto a su padre y otros familiares. Debido a las agresiones, fue embarazada en dos oportunidades y luego de casi 30 años denunció al hombre, por lo que intervino la fiscal, quien encabeza la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar.

Hombre Pilar detenido abuso sexual
El hombre fue detenido en Entre Ríos.

El hombre fue detenido en Entre Ríos.

En este marco, el victimario escapó a Entre Ríos, donde fue detenido por la División Búsqueda de Prófugos de la PFA en una vivienda situada sobre la calle 17 de Agosto al 2800. Ahora, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro determinará las próximas medidas.

El hombre, quien tiene 59 años, se encuentra acusado por el delito de abuso sexual agravado y fue puesto a disposición de la Justicia.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo

Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

El estudio revela una desconexión entre la red auditiva y el sistema de recompensa.

Por qué hay personas que no disfrutan la música, según la ciencia

La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.

Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

Muchos años después el diario personal de este asesino reveló muchas incógnitas

Aterrorizó Manchester y muchos años después descubrieron el diario íntimo: revelaron los secretos más oscuros

Rating Cero

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y es perfecto si te gustó La chica de nieve

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

últimas noticias

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Hace 34 minutos
Daniel Gollán calificó de bochornoso el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto sanitario

Gollán calificó de "bochornoso" el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto

Hace 46 minutos
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

Hace 1 hora
Ayrton Costa marcó el gol de Boca contra Argentinos Juniors.

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura

Hace 1 hora
play

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

Hace 1 hora