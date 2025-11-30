Abusó sexualmente de su hija durante 27 años y fue detenido La víctima afirmó que quedó embarazada en dos oportunidades por las agresiones. El violador fue arrestado en Entre Ríos y luego puesto a disposición de la Justicia. Por + Seguir en







El hombre fue detenido en Entre Ríos. Redes sociales

Un hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos luego de ser acusado por su hija de haberla abusado sexualmente durante 27 años en la localidad bonaerense de Pilar. Además, la víctima afirmó que quedó embarazada en dos ocasiones por los hechos.

La mujer, de 35 años, detalló que los ataques se produjeron en una casa en la que vivía junto a su padre y otros familiares. Debido a las agresiones, fue embarazada en dos oportunidades y luego de casi 30 años denunció al hombre, por lo que intervino la fiscal, quien encabeza la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar.

En este marco, el victimario escapó a Entre Ríos, donde fue detenido por la División Búsqueda de Prófugos de la PFA en una vivienda situada sobre la calle 17 de Agosto al 2800. Ahora, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro determinará las próximas medidas.

El hombre, quien tiene 59 años, se encuentra acusado por el delito de abuso sexual agravado y fue puesto a disposición de la Justicia.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes -El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital. -Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años). -Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad. -Juegos sexuales inapropiados. -Retraimiento. -Problemas con el control de esfínteres. -Depresión. Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.