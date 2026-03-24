Super fin de semana largo: por qué será feriado el 1 de abril y quiénes lo pueden disfrutar En ciertos distritos, el decreto de asueto administrativo transforma la jornada en un día no laborable para la administración pública. Por + Seguir en







Hay varios Feriados que debés conocer con anticipación

Los lugares beneficiados son el partido de Monte Hermoso y la localidad de La Viruta (Punta Indio).

En ambos casos, el motivo es la conmemoración de sus Aniversarios Fundacionales.

Esto significa un asueto administrativo obligatorio para el sector público y docente. A su vez, no habrá actividad financiera ni atención en sucursales físicas.

También se realizarán algunas actividades: Desfiles, ferias gastronómicas y festivales culturales para los vecinos. Una particularidad del calendario oficial ha generado una enorme expectativa entre los trabajadores y estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Tras el feriado inamovible del martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), muchas miradas se han posado sobre la semana siguiente. La confirmación de un asueto administrativo para el miércoles 1 de abril ha dado lugar a la formación de un "super fin de semana largo" gracias a la mezcla de varios feriados para un sector específico de la población.

El origen de este feriado del 1 de abril no responde a una efeméride nacional, sino a una serie de aniversarios fundacionales y festividades patronales en diversos municipios bonaerenses y localidades del interior del país. Para quienes habitan en estas zonas, la combinación del feriado local del miércoles con el inicio de la Semana Santa crea un puente vacacional sin precedentes.

En dónde será feriado el miércoles 1 de abril en 2026 feriado-2024-argentinajpg El próximo miércoles 1 de abril de 2026 será feriado en dos lugares de la provincia de Buenos Aires. El asueto corresponde a quienes trabajan o viven en el partido de Monte Hermoso y en la localidad de La Viruta (Punta Indio).

En ambos casos, la fecha especial se debe al festejo de los aniversarios fundacionales de ambos sitios. Es por ello que tanto el sector administrativo como las entidades bancarias permanecerán cerrados. Por otro lado, ciertos comercios no abrirán sus puertas este día. También se estarán realizando diversas actividades recreativas con el fin de homenajear la identidad cultural de ambos lugares.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre