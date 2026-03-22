22 de marzo de 2026 Inicio
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¿Feriado o día no laborable? Cómo se paga si te toca trabajar el lunes 23 de marzo

Descubrí si es asueto o día no laborable en Argentina, cómo se reditúa y la diferencia entre feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos según la Ley de Contrato de Trabajo.

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¿Feriado o día no laborable?

¿Feriado o día no laborable?, ¿Cómo se paga si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?

  • El lunes 23 de marzo de 2026 no es feriado, sino un día no laborable con fines turísticos.
  • Cada empleador decide si se trabaja o no; algunos sectores podrán descansar y otros no.
  • El martes 24 de marzo es feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Los puentes turísticos permiten planificar escapadas o actividades recreativas, aunque no todos los trabajadores descansan obligatoriamente.

¿Feriado o día no laborable?, ¿Cómo se paga si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?: cada año, el calendario argentino genera dudas sobre los días previos a los feriados, y 2026 no es la excepción.

Además de los trasladables, el Gobierno nacional fijó tres días no laborables con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 para generar descansos extendidos
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Muchos trabajadores se preguntan si el anteúltimo lunes del mes será asueto o un día no laborable, y cómo se remunera en cada caso. La respuesta es clave para planificar la jornada laboral, viajes o actividades personales, y depende de la figura legal que rige cada fecha.

El objetivo de los puentes turísticos es fomentar el turismo interno y alargar los fines de semana, ofreciendo a las personas la posibilidad de planificar escapadas o actividades recreativas. Sin embargo, al no ser obligatorios, su implementación depende de cada empresa o institución, lo que genera que en una misma jornada algunos empleados tengan el día libre y otros trabajen con normalidad.

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Cómo se paga el feriado del lunes 23 de marzo en 2026

A diferencia del martes 24 de marzo, que es un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 puede estar declarado como día no laborable con fines turísticos, una categoría legal distinta que no implica la suspensión obligatoria de actividades. Esto significa que la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador, y no todos los sectores necesariamente descansan ese día.

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable es clara en la normativa argentina. Los feriados nacionales están establecidos por ley y tienen carácter obligatorio. Si un trabajador debe asistir a su puesto en un feriado, la Ley de Contrato de Trabajo indica que se debe pagar el doble de la jornada habitual.

En cambio, los días no laborables como el lunes 23 de marzo no generan ningún recargo adicional: quienes trabajan cobran su salario normal y quienes no, también perciben su remuneración habitual.

feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Estos días tienen fecha fija y no se trasladan:
  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Estos feriados pueden moverse de día para generar fines de semana largos según la Ley 27.399:
  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se puede trasladar al lunes 15 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (trasladable).
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (puede trasladarse, por ejemplo, al lunes 23 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Estos días no son feriados obligatorios pero suelen generar “puentes” para fomentar el turismo interno:
  • 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos (antes del feriado del 24 de marzo).
  • 10 de julio: día no laborable con fines turísticos (alrededor del Día de la Independencia).
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