23 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo se paga si te toca trabajar este martes feriado por el 24 de marzo

El fin de semana largo del mes combina un día no laborable y un feriado nacional, lo que genera confusión.

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Cómo se paga si te toca trabajar este martes feriado por el 24 de marzo
  • Los feriados nacionales están definidos por el calendario oficial argentino.
  • Pueden ser inamovibles, trasladables o con fines turísticos.
  • No todos los feriados generan las mismas condiciones laborales.
  • Esto está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Cómo se paga si te toca trabajar este martes feriado por el 24 de marzo?: el fin de semana largo del mes genera dudas pues el lunes 23 no es asueto sino día no laborable, mientras que el dia siguiente sí es feriado nacional y quienes trabajen deben cobrar el doble.

¿Feriado o día no laborable?, ¿Cómo se paga si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?
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En la previa de un nuevo fin de semana largo en Argentina, muchas personas se preguntan cómo se reditua si trabajan durante estas fechas. En particular, surge la duda sobre dos días con condiciones laborales diferentes.

A continuación, te explicamos qué dice la ley y cómo impacta en tu salario.

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Cómo se paga si trabajas en el feriado de marzo 2026

El lunes 23 de marzo de 2026 no es feriado, sino un día no laborable con fines turísticos.

Esto implica que:

  • El empleador decide si se trabaja o no
  • Si trabajás, cobrás el salario normal
  • No corresponde pago doble ni recargo

A diferencia de los feriados nacionales, este tipo de fechas no obliga al descanso ni establece una compensación adicional. Por otro lado, el martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, uno de los feriados inamovibles en Argentina. En este caso, la legislación laboral establece condiciones diferentes:

  • Si no trabajás: cobrás el día igualmente
  • Si trabajás: cobrás el doble

Este adicional surge de la Ley de Contrato de Trabajo, que equipara el pago de feriados al de los domingos.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables

El calendario oficial en Argentina distingue tres tipos de feriados: inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Cada uno tiene un impacto diferente en la organización laboral y el pago.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que no se trasladan de fecha, sin importar el día de la semana en que caigan. Su objetivo es conmemorar hechos históricos, culturales o religiosos relevantes.

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 y 19 de abril: Viernes Santo y Sábado Santo (Semana Santa)
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que el Gobierno puede mover para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno.

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos (también conocidos como “feriados puente”) son definidos por el Gobierno para promover el turismo.

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
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