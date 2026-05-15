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Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 16 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La astrología marca el comienzo de un período mucho más dinámico, social y mental, ideal para abrir nuevas puertas, conectar con otras personas y animarse a pensar distinto.
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Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Desengaño amoroso. Se gasta menos comiendo en casa. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Ningún motivo para estar preocupado por su salud.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Está arrollador, no hay quien se le resista. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Preste atención a los pequeños detalles de su entorno laboral. No retrase más su visita al médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. Escuche a los más veteranos en su trabajo. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

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