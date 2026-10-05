"Soy un pelotudo": el descargo del Chapu Martínez tras la polémica por la reventa de entradas para ver a Messi

El influencer aseguró que compró las localidades a un revendedor y que solo les sumó $20.000, pero sus propios mensajes en redes generaron dudas entre los usuarios.

El influencer Chapu Martínez volvió a quedar en el centro de la polémica por ofrecer entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina contra Benín , que se disputará este martes en el estadio Monumental. Los tickets oficiales se habían agotado en unos 90 minutos, en medio de fuertes reclamos por el funcionamiento de la plataforma de venta, y luego comenzaron a circular ofertas de reventa con precios muy superiores a los oficiales.

Cayó peligroso prófugo que era buscado por el crimen de un policía en Lanús

Martínez publicó en sus redes sociales que tenía nuevas entradas disponibles y difundió valores que llegaban hasta $1.500.000. Según los precios oficiales, las populares costaban $90.000, mientras que las plateas tenían valores de entre $180.000 y $480.000. De esta manera, algunas de las localidades ofrecidas por el influencer multiplicaban varias veces el precio original.

En una historia de Instagram, el Chapu había promocionado la disponibilidad de los tickets: “Señoras y señores, oficialmente nuevos ingresos de entradas para Argentina-Benín para la despedida del mejor de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi” . Luego aclaraba que había “muy pocas” populares y mencionaba la disponibilidad de distintas plateas.

Además, a través de mensajes privados había anticipado la venta y pedido a sus seguidores que se contactaran con él para reservar las localidades. Entre las publicaciones que circularon aparecen frases como “en breve largo los precios para todos de Argentina vs Benin despedida de Leo” y “los que quieran confirmar, escríbanme al DM de IG que se las voy guardando”.

Los valores publicados por el influencer estaban muy por encima de los precios oficiales. Mientras una entrada popular había sido puesta a la venta a $90.000, Martínez la ofrecía a $600.000. En el caso de las plateas altas de Sívori y Centenario, el precio oficial era de $180.000 y él las ofrecía a $700.000.

El peor de todos es el Chapu Martinez que vaya uno a saber quien lo estará suministrando de entradas que no para de renovar stock.La Popular a $600.000. Se vendían $90.000 en la pagina oficial…IMPUNIDAD TOTAL. https://t.co/i5ueSuuZgU

La diferencia también se daba en las plateas altas de San Martín y Belgrano, que oficialmente costaban $320.000 y eran ofrecidas a $800.000. Las plateas medias de Sívori y Centenario tenían un valor oficial de $320.000, mientras que Martínez las publicaba a $900.000.

En las ubicaciones más caras, la brecha era todavía mayor: las plateas bajas de Belgrano tenían un precio oficial de $450.000 y eran ofrecidas a $1.400.000, mientras que las de San Martín, también con un valor oficial de $450.000, aparecían a $1.500.000.

El descargo de Chapu Martínez

El descargo llegó después de las críticas que recibió en redes sociales. El influencer aseguró que él también había perdido dinero y que solamente había agregado $20.000 al precio al que había comprado las entradas a un revendedor.

“Perdí yo también un montón de plata y le marqué 20 lucas más porque obviamente la gente quiere ir y chau, no tienen manera si no de estar. Simplemente es eso. Pido disculpas porque me terminó saliendo como el orto”, explicó.

Martínez también rechazó las acusaciones de formar parte de una estructura dedicada a la reventa y apuntó contra quienes lo cuestionaron. “No lo hice con ningún ánimo de... no sé, a mí no me bajan la torda, la ‘paca’, yo no estoy en un entramado. Chicos, yo soy un pelotudo”, sostuvo.

“Investiguen bien, investiguen a los peces gordos que realmente los hay y viven y hacen un negocio de todo esto. No a un gordo falopa con tres seguidores”, agregó en su descargo.

Sin embargo, sus propias publicaciones generaron dudas entre los usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron que el influencer haya difundido de manera organizada la disponibilidad de localidades, haya tomado reservas por mensaje privado y haya publicado una lista detallada de precios antes de explicar que simplemente había comprado las entradas a un tercero.

“Soy un gordo falopa que le compró entradas a un revendedor y le remarcó 20 lucas de más” - el descargo de Chapu Martínez tras sus videos revendiendo entradas para la despedida de Messi https://t.co/ydo9m728Kz pic.twitter.com/4cSJztZrgt — PaseClave (@paseclave__) October 5, 2026

¿Es legal la reventa de entradas en argentina?

La reventa de entradas con fines de lucro está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires. La normativa porteña contempla sanciones para quienes revenden localidades de espectáculos masivos, mientras que la Justicia porteña ya consideró que la prohibición alcanza también a las operaciones realizadas a través de internet.

Las multas van desde los $2.000 hasta los $30.000 pesos o penas de 2 a 10 días de arresto. Si participan los organizadores o hay connivencia, los montos aumentan y las penas se duplican en casos de reiteración o desorden público.