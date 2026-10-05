5 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

"Soy un pelotudo": el descargo del Chapu Martínez tras la polémica por la reventa de entradas para ver a Messi

El influencer aseguró que compró las localidades a un revendedor y que solo les sumó $20.000, pero sus propios mensajes en redes generaron dudas entre los usuarios.

Por
Soy un pelotudo: el descargo del Chapu Martínez tras la polémica por la reventa de entradas para ver a Messi

El influencer Chapu Martínez volvió a quedar en el centro de la polémica por ofrecer entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina contra Benín, que se disputará este martes en el estadio Monumental. Los tickets oficiales se habían agotado en unos 90 minutos, en medio de fuertes reclamos por el funcionamiento de la plataforma de venta, y luego comenzaron a circular ofertas de reventa con precios muy superiores a los oficiales.

El prófugo quedó nuevamente a disposición de la Justicia.
Te puede interesar:

Cayó peligroso prófugo que era buscado por el crimen de un policía en Lanús

Martínez publicó en sus redes sociales que tenía nuevas entradas disponibles y difundió valores que llegaban hasta $1.500.000. Según los precios oficiales, las populares costaban $90.000, mientras que las plateas tenían valores de entre $180.000 y $480.000. De esta manera, algunas de las localidades ofrecidas por el influencer multiplicaban varias veces el precio original.

En una historia de Instagram, el Chapu había promocionado la disponibilidad de los tickets: “Señoras y señores, oficialmente nuevos ingresos de entradas para Argentina-Benín para la despedida del mejor de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi”. Luego aclaraba que había “muy pocas” populares y mencionaba la disponibilidad de distintas plateas.

Además, a través de mensajes privados había anticipado la venta y pedido a sus seguidores que se contactaran con él para reservar las localidades. Entre las publicaciones que circularon aparecen frases como “en breve largo los precios para todos de Argentina vs Benin despedida de Leo” y “los que quieran confirmar, escríbanme al DM de IG que se las voy guardando”.

Los precios que ofrecía el influencer

Los valores publicados por el influencer estaban muy por encima de los precios oficiales. Mientras una entrada popular había sido puesta a la venta a $90.000, Martínez la ofrecía a $600.000. En el caso de las plateas altas de Sívori y Centenario, el precio oficial era de $180.000 y él las ofrecía a $700.000.

La diferencia también se daba en las plateas altas de San Martín y Belgrano, que oficialmente costaban $320.000 y eran ofrecidas a $800.000. Las plateas medias de Sívori y Centenario tenían un valor oficial de $320.000, mientras que Martínez las publicaba a $900.000.

En las ubicaciones más caras, la brecha era todavía mayor: las plateas bajas de Belgrano tenían un precio oficial de $450.000 y eran ofrecidas a $1.400.000, mientras que las de San Martín, también con un valor oficial de $450.000, aparecían a $1.500.000.

El descargo de Chapu Martínez

El descargo llegó después de las críticas que recibió en redes sociales. El influencer aseguró que él también había perdido dinero y que solamente había agregado $20.000 al precio al que había comprado las entradas a un revendedor.

“Perdí yo también un montón de plata y le marqué 20 lucas más porque obviamente la gente quiere ir y chau, no tienen manera si no de estar. Simplemente es eso. Pido disculpas porque me terminó saliendo como el orto”, explicó.

Martínez también rechazó las acusaciones de formar parte de una estructura dedicada a la reventa y apuntó contra quienes lo cuestionaron. “No lo hice con ningún ánimo de... no sé, a mí no me bajan la torda, la ‘paca’, yo no estoy en un entramado. Chicos, yo soy un pelotudo”, sostuvo.

“Investiguen bien, investiguen a los peces gordos que realmente los hay y viven y hacen un negocio de todo esto. No a un gordo falopa con tres seguidores”, agregó en su descargo.

Sin embargo, sus propias publicaciones generaron dudas entre los usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron que el influencer haya difundido de manera organizada la disponibilidad de localidades, haya tomado reservas por mensaje privado y haya publicado una lista detallada de precios antes de explicar que simplemente había comprado las entradas a un tercero.

¿Es legal la reventa de entradas en argentina?

La reventa de entradas con fines de lucro está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires. La normativa porteña contempla sanciones para quienes revenden localidades de espectáculos masivos, mientras que la Justicia porteña ya consideró que la prohibición alcanza también a las operaciones realizadas a través de internet.

Las multas van desde los $2.000 hasta los $30.000 pesos o penas de 2 a 10 días de arresto. Si participan los organizadores o hay connivencia, los montos aumentan y las penas se duplican en casos de reiteración o desorden público.

Noticias relacionadas

El Gobierno recibe a la Iglesia para abordar la situación de la discapacidad antes de la visita de León XIV

El Gobierno recibe a la Iglesia para abordar la situación de la discapacidad antes de la visita de León XIV

play

Discutieron, se lo encontró al otro día y lo atropelló: quedó internado en coma

Hubo viviendas, vehículos y árboles afectados, además de cortes de electricidad.

¿Efecto Super Niño? Impactante caída de granizo gigante provocó daños y destrozos en distintas ciudades de Paraguay

Se viene una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

¿Dónde está el sol primaveral? Comienza una semana nublada y hay alerta amarilla por tormentas

Los apostadores pueden realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.414 del domingo 4 de octubre de 2026

El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, habló tras la tradicional peregrinación y pidió superar las divisiones sociales.

El arzobispo de Luján advirtió que "cada vez se queda más gente afuera" del sistema y pidió superar la grieta

Rating Cero

“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, le explicó Moyano a Moria sobre su encuentro.

¿Se burlan de la Justicia? Facundo Moyano y Candela Arizaga, juntos en Madrid

La más nominada es María Becerra con siete candidaturas.

Martín Fierro de la música 2026: la lista completa de los nominados

Una vieja publicación de la empresaria llamó la atención.

Se filtró el polémico mensaje de Wanda Nara días antes de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

Periodistas dieron a conocer las conversaciones donde se ofrecieron las entradas.

La acusación que golpea a Yanina Latorre por la reventa de entradas de la despedida de Messi en la Selección

Sofía Jujuy Jiménez con su novio en la basílica de Luján. 

Sofía Jujuy Jiménez se emocionó al llegar a la Basílica de Luján, tras un deseo que tuvo que esperar dos años

Evelyn Botto y Fede Balempezaron a salir con un vínculo libre o abierto a finales de 2024. 

¡Sorpresa!: el gesto romántico de Evelyn Botto que descolocó a Fede Bal

últimas noticias

play

Trabajadores despedidos de Wade reclamaron frente a la Justicia: "No tenemos para comer"

Hace 9 minutos
Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

Fan Fest por la despedida de Messi en la Selección: cuándo y dónde es, precios de las entradas, bandas de música y más

Hace 15 minutos
La más nominada es María Becerra con siete candidaturas.

Martín Fierro de la música 2026: la lista completa de los nominados

Hace 25 minutos
play

Balotaje en Brasil: a quién irían los votos de los tres principales candidatos que quedaron afuera

Hace 38 minutos
Una vieja publicación de la empresaria llamó la atención.

Se filtró el polémico mensaje de Wanda Nara días antes de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

Hace 56 minutos