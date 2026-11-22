- El lunes 30 de noviembre habrá feriados locales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.
- Los motivos tienen que ver con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.
- La fecha coincidirá con el último día del mes y provocará un fin de semana largo.
- El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado.
El cronograma de noviembre incorporará nuevas jornadas de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados nacionales se sumarán fechas propias de cada distrito, relacionadas con aniversarios de fundación y festividades patronales que modificarán la actividad habitual.
En esta ocasión, el feriado será justo en el último día del mes y, al caer lunes, dará la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. Es por esto que los trabajadores alcanzados por la medida podrán planificar una escapada o simplemente prolongar su descanso.
Será feriado el lunes 30 de noviembre: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar?
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Feriado del lunes 30 de noviembre: qué se celebra y quiénes tienen fin de semana largo
El lunes 30 de noviembre será feriado en estos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires:
- Partido de San Andrés de Giles (patronal).
- Localidad de Miramar, perteneciente al municipio de General Alvarado (patronal).
- Localidad de Bermúdez, ubicada en el partido de Lincoln (aniversario fundacional).
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.