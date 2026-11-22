El último día de noviembre 2026 será feriado: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar El mes cerrará con una jornada de descanso adicional para algunos bonaerenses, que podrán disfrutar de un fin de semana más largo. Por Agregar C5N en









Noviembre se despide con un feriado: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar? Freepik

El lunes 30 de noviembre habrá feriados locales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Los motivos tienen que ver con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

La fecha coincidirá con el último día del mes y provocará un fin de semana largo.

El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado. El cronograma de noviembre incorporará nuevas jornadas de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados nacionales se sumarán fechas propias de cada distrito, relacionadas con aniversarios de fundación y festividades patronales que modificarán la actividad habitual.

En esta ocasión, el feriado será justo en el último día del mes y, al caer lunes, dará la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. Es por esto que los trabajadores alcanzados por la medida podrán planificar una escapada o simplemente prolongar su descanso.

Será feriado el lunes 30 de noviembre: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar? Freepik Feriado del lunes 30 de noviembre: qué se celebra y quiénes tienen fin de semana largo El lunes 30 de noviembre será feriado en estos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires:

Partido de San Andrés de Giles (patronal).

(patronal). Localidad de Miramar, perteneciente al municipio de General Alvarado (patronal).

perteneciente al municipio de General Alvarado (patronal). Localidad de Bermúdez, ubicada en el partido de Lincoln (aniversario fundacional). La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Miramar, partido de General Alvarado. Turismo Miramar Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.