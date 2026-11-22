Pinamar: dos jóvenes resultaron heridos tras volcar con un UTV en los médanos de La Frontera Los adolescentes, de 16 y 19 años, sufrieron golpes y cortes y fueron trasladados al hospital municipal. Ambos están fuera de peligro. Circulaban sin casco ni elementos de protección. Por Agregar C5N en









Circulaban sin casco ni elementos de protección.

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos este domingo luego de volcar con un vehículo todoterreno UTV en los médanos de La Frontera, en Pinamar. Tras el accidente, fueron asistidos por personal de emergencia y trasladados al hospital municipal, donde constataron que presentaban lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

El siniestro ocurrió durante el inicio del fin de semana largo y motivó un operativo de asistencia en la zona costera. Según se informó, los ocupantes del vehículo circulaban sin casco ni los elementos de seguridad obligatorios al momento del vuelco.

El despliegue incluyó dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y agentes de la Guardia Urbana. Los jóvenes sufrieron distintos golpes y cortes producto del impacto.

Desde el área sanitaria indicaron que los recursos destinados a este tipo de intervenciones y a las tareas de prevención forman parte de las prestaciones financiadas a través de la EcoTasa, el tributo municipal que se cobra en el distrito turístico.

El episodio volvió a poner en primer plano la seguridad en los médanos de La Frontera, un sector que registra antecedentes de accidentes graves. En enero de 2026, Bastián Jerez, de 8 años, sufrió un choque en esa misma zona y debió someterse a 17 intervenciones quirúrgicas.