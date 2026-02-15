Será feriado el lunes 23 de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo en 2026: a qué se debe La medida no es nacional, pero se suma al calendario anual y despierta consultas sobre quiénes podrán aprovechar este periodo libre. Por + Seguir en







Será feriado el lunes 23 de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo en 2026

Una disposición oficial habilita una jornada no laborable de alcance local a fines de febrero.

El beneficio impacta principalmente en empleados del sector público y entidades bancarias de una jurisdicción específica.

En el ámbito privado, la adhesión queda sujeta a la decisión de cada empresa.

La fecha se ubica días antes de los feriados de Carnaval, lo que permite reorganizar la semana laboral. Será feriado el lunes 23 de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo en 2026: mientras muchos ya miran el calendario por los días de Carnaval, una fecha previa genera expectativa este mes, a qué se debe.

el ultimo lunes del mes podría convertirse en un descanso extendido para un grupo puntual de trabajadores. Para quienes trabajen en un reconocido distrito bonaerense y cuenten con el día libre, la fecha permitirá enlazar sábado, domingo y lunes en un pequeño “finde XL” antes del fin de mes.

Por qué es feriado el lunes 23 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar El asueto del 23 de febrero de 2026 no es un feriado nacional, sino una jornada no laborable de alcance local. La medida fue dispuesta por las autoridades del partido bonaerense de Pilar, en conmemoración de su aniversario fundacional.

La decisión alcanza principalmente a:

Trabajadores del sector público municipal.

Dependencias oficiales con sede en el distrito.

Sucursales del Banco Provincia ubicadas en esa jurisdicción. Partido de Pilar Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 17 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Lunes 23 de enero (feriado con fines turísticos).

Lunes 20 de julio (feriado con fines turísticos). Para 2026 todavía no hay una lista oficial publicada de feriados específicamente con fines turísticos, más allá de los días que, por su ubicación en el calendario, generan fines de semana largos.