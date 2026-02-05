Estos destinos celebrarán aniversarios fundacionales y patronales durante el mes. Las conmemoraciones se distribuirán desde el primer hasta el último día de febrero en territorio provincial.

El mes de febrero llega con jornadas de descanso adicionales para algunos habitantes de determinados lugares de la Provincia de Buenos Aires. Cuatro partidos y doce localidades bonaerenses implementarán asuetos por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales distribuidos a lo largo del mes, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades, escapadas y tiempo libre durante la temporada de verano.

La medida es obligatoria para la administración pública y el Banco Provincia en cada jurisdicción, mientras que en el sector privado queda a criterio del empleador.

Algunos asuetos coinciden con fines de semana o feriados, por lo que su impacto laboral es principalmente administrativo.

Los días no laborables se distribuyen a lo largo de todo el mes y se combinan con el feriado nacional de Carnaval del 16 y 17 de febrero.

Las conmemoraciones de febrero adquieren particular importancia al coincidir con el mes que concentra tanto el cierre de la temporada alta de verano como los preparativos para el Carnaval nacional programado para mediados de mes. Los asuetos municipales se suman al tradicional doblete de Carnaval del 16 y 17 de febrero, configurando un interesante mapa de días no laborables que impactan diferenciadamente según la jurisdicción, permitiendo que cada comunidad honre sus tradiciones históricas y religiosas mientras participa de las festividades que comparte a nivel nacional.

El calendario de febrero presenta una distribución de asuetos que se extiende desde el inicio hasta el final del mes, abarcando cuatro partidos bonaerenses y doce localidades específicas. Las celebraciones responden principalmente a festividades patronales religiosas, aunque también se incluyen varios aniversarios fundacionales.

Entre los partidos que conmemorarán fechas especiales durante febrero se destacan: Ayacucho (2 de febrero por festividad patronal de Nuestra Señora de la Candelaria), General Pueyrredón (10 de febrero por aniversario fundacional), General Lamadrid (14 de febrero por aniversario fundacional), y Del Pilar (23 de febrero por aniversario fundacional).

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones durante el mes. Ascensión , perteneciente al partido de General Arenales, abrió febrero con su aniversario fundacional el sábado 1°. Guaminí , localidad del partido homónimo, celebró el lunes 2 de febrero la festividad patronal de Nuestra Señora de la Candelaria, compartiendo fecha con el partido de Ayacucho.

Laguna Chapalco (Villarino) conmemoró el martes 3 de febrero su aniversario fundacional, mientras que Mar del Sur (General Alvarado) celebró el miércoles 4. Tres Lomas, localidad del partido homónimo, tendrá su asueto el sábado 7 de febrero, y Fortín Acha (Leandro Nicéforo Alem) el lunes 9 de febrero.

El martes 11 de febrero concentrará cuatro celebraciones patronales simultáneas: Mechongué (General Alvarado), Castilla (Chacabuco), Pinzón (Pergamino) y Verónica (Punta Indio), todas honrando a sus respectivos santos patronos en una coincidencia del calendario litúrgico católico que genera festividades compartidas en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Indio Rico, localidad de Coronel Pringles, celebrará su aniversario fundacional el miércoles 19 de febrero. Finalmente, Laguna Alsina (Guaminí) cerrará las celebraciones locales de febrero con su asueto fundacional el sábado 28, último día del mes que coincide con fin de semana según la indicación con asterisco en el calendario oficial.

Es importante señalar que varios de estos asuetos coinciden con sábados, domingos o feriados nacionales. En estos casos (Ascensión el 1°, General Lamadrid el 14, Tres Lomas el 7 y Laguna Alsina el 28), el día no laborable mantiene su vigencia para efectos administrativos aunque no genere impacto práctico adicional sobre la semana laboral regular al caer en fin de semana.

El alcance de estos asuetos sigue el protocolo estándar para días no laborables municipales en Buenos Aires, por el que es obligatorio para empleados de la administración pública provincial y municipal en cada jurisdicción, así como para el personal del Banco Provincia en sucursales ubicadas en estos territorios. Para el sector privado, la adhesión permanece como decisión optativa de cada empleador.

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

