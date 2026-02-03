3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Miles de argentinos esperan con gran expectativa esta pausa de cuatro días consecutivos, ideal para el turismo y el descanso.

Por
El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Redes sociales

A menos de dos semanas del feriado de Carnaval 2026, que implicará cuatro días de descanso para quienes puedan disfrutar de la pausa laboral y antes del comienzo escolar, todo el país se prepara para celebrar esta Fiesta.

Te puede interesar:

La Fraternidad no alcanzó un acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro de trenes del jueves

Es una de las celebraciones más esperadas de la Argentina y el primer fin de semana largo del año, que combina una tradición cultural con el fin turístico a nivel nacional.

Según el calendario oficial, los días de Carnaval 2026 son el lunes 16 y martes 17 de febrero, que, sumados al sábado 14 y domingo 15, conforman unfin de semana XL.

Se espera que este plan de cuatro días consecutivos de descanso tenga un impacto directo en el turismo, el transporte y la actividad comercial. La propuesta del carnaval se centra en la región del litoral y el norte argentino, a la que se suman lugares como la Costa Atlántica y las sierras de Córdoba.

Por otro lado, quienes se queden en la Ciudad de Buenos Aires pueden ir al Carnaval Porteño 2026, que comienza el sábado 7 de febrero, que incluye el desfile de las murgas y comparsas en las distintas comunas. Además, habrá un cronograma de servicios reducido como si se tratara de un día domingo.

Carnaval porteño 2026

Cuáles son las propuestas para el Carnaval 2026

A 13 días para que inicie el Carnaval 2026 y a solo 11 del fin de semana XL, hay gran expectativa del sector turístico para mejorar un enero muy flojo, y con foco en los viajes en familia o grupo de amigos. Además, hay otra apuesta a que las parejas aprovechen para hacer una "escapada" el 14 de Febrero, que es el Día de los Enamorados.

En cuanto a la Fiesta de Carnaval, los destinos más elegidos son Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la localidad de Goya, en Corrientes. Además, el Carnaval de la Quebrada de Humahuaca 2026, en Jujuy, es otra de las celebraciones más auténticas de este tipo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se dieron a conocer los Feriados en el segundo mes del año

Este feriado corta la primera semana de febrero 2026 de forma inesperada: qué se celebra

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026

Estos días permiten aprovechar descansos más largos y planificar escapadas, viajes cortos o actividades recreativas fuera de la rutina habitual.

Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero en 2026: a quien alcanza

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos.

¿Feriados o días no laborables? Cómo se considera Carnaval en el fin de semana largo de febrero 2026

Habrá muchas personas que tendrán Feriados extras en febrero 2026

El primer lunes de febrero 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

El descanso habilitará tener tres días consecutivo para descansar.

Febrero 2026 comenzará con un fin de semana largo: ¿qué feriado hay a principio de mes?

Rating Cero

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

¿Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz?

Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz

últimas noticias

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Hace 12 minutos
Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

Hace 19 minutos
Se registraron más de 40 personas atacadas por palometas en el Paraná. 

Masivo ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre sufrió la amputación de un dedo

Hace 36 minutos
La mayoría de los bonos argentinos mostraron retrocesos en Wall Street.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 33% en EEUU

Hace 44 minutos
El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

Hace 47 minutos