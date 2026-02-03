Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

A menos de dos semanas del feriado de Carnaval 2026, que implicará cuatro días de descanso para quienes puedan disfrutar de la pausa laboral y antes del comienzo escolar, todo el país se prepara para celebrar esta Fiesta.
Miles de argentinos esperan con gran expectativa esta pausa de cuatro días consecutivos, ideal para el turismo y el descanso.
Es una de las celebraciones más esperadas de la Argentina y el primer fin de semana largo del año, que combina una tradición cultural con el fin turístico a nivel nacional.
Según el calendario oficial, los días de Carnaval 2026 son el lunes 16 y martes 17 de febrero, que, sumados al sábado 14 y domingo 15, conforman unfin de semana XL.
Se espera que este plan de cuatro días consecutivos de descanso tenga un impacto directo en el turismo, el transporte y la actividad comercial. La propuesta del carnaval se centra en la región del litoral y el norte argentino, a la que se suman lugares como la Costa Atlántica y las sierras de Córdoba.
Por otro lado, quienes se queden en la Ciudad de Buenos Aires pueden ir al Carnaval Porteño 2026, que comienza el sábado 7 de febrero, que incluye el desfile de las murgas y comparsas en las distintas comunas. Además, habrá un cronograma de servicios reducido como si se tratara de un día domingo.
A 13 días para que inicie el Carnaval 2026 y a solo 11 del fin de semana XL, hay gran expectativa del sector turístico para mejorar un enero muy flojo, y con foco en los viajes en familia o grupo de amigos. Además, hay otra apuesta a que las parejas aprovechen para hacer una "escapada" el 14 de Febrero, que es el Día de los Enamorados.
En cuanto a la Fiesta de Carnaval, los destinos más elegidos son Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la localidad de Goya, en Corrientes. Además, el Carnaval de la Quebrada de Humahuaca 2026, en Jujuy, es otra de las celebraciones más auténticas de este tipo.