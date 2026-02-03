Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero Miles de argentinos esperan con gran expectativa esta pausa de cuatro días consecutivos, ideal para el turismo y el descanso. Por + Seguir en







El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas. Redes sociales

A menos de dos semanas del feriado de Carnaval 2026, que implicará cuatro días de descanso para quienes puedan disfrutar de la pausa laboral y antes del comienzo escolar, todo el país se prepara para celebrar esta Fiesta.

Es una de las celebraciones más esperadas de la Argentina y el primer fin de semana largo del año, que combina una tradición cultural con el fin turístico a nivel nacional.

Según el calendario oficial, los días de Carnaval 2026 son el lunes 16 y martes 17 de febrero, que, sumados al sábado 14 y domingo 15, conforman unfin de semana XL.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Gualeguaychú (@munigchu) Se espera que este plan de cuatro días consecutivos de descanso tenga un impacto directo en el turismo, el transporte y la actividad comercial. La propuesta del carnaval se centra en la región del litoral y el norte argentino, a la que se suman lugares como la Costa Atlántica y las sierras de Córdoba.

Por otro lado, quienes se queden en la Ciudad de Buenos Aires pueden ir al Carnaval Porteño 2026, que comienza el sábado 7 de febrero, que incluye el desfile de las murgas y comparsas en las distintas comunas. Además, habrá un cronograma de servicios reducido como si se tratara de un día domingo.