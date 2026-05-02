2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuántos feriados con fin de semana largo quedan en 2026 después del Día del Trabajador

Luego de este descanso quedarán algunas oportunidades más para realizar escapadas o descansar varios días. Julio presentará el puente más largo con cuatro días consecutivos coincidiendo con vacaciones de invierno.

Por
Hasta fin de año sólo el mes de septiembre no tendrá feriados.

Hasta fin de año sólo el mes de septiembre no tendrá feriados.

  • Después del feriado del 1° de mayo, el calendario 2026 ofrece nueve fines de semana largos adicionales entre mayo y diciembre.

  • Julio tendrá el descanso más largo con cuatro días consecutivos por el Día de la Independencia y el feriado turístico del 10 de julio.

  • Meses como junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre incluyen varios puentes estratégicos de tres días para escapadas y descanso.

  • Septiembre será el único mes sin feriados nacionales, mientras que diciembre cerrará el año con múltiples oportunidades.

El calendario oficial de feriados del 2026 incluye múltiples oportunidades de fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan viajes, escapadas y actividades aprovechando estas ventanas de descanso durante los meses que siguen.

En el inciio de mayo habrá varios Feriados dispuestos para ciertos trabajadores
Te puede interesar:

El feriado sorpresa de mayo que genera un fin de semana largo luego del Día del Trabajador

La política gubernamental de días no laborables con fines turísticos complementa los feriados nacionales tradicionales, ampliando las posibilidades de descanso y promoviendo el turismo interno durante períodos clave del año. Esta mezcla de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables configura un mapa de oportunidades que beneficia tanto a trabajadores que buscan equilibrar actividad laboral con tiempo libre, como al sector turístico que anticipa movimientos importantes durante estos períodos de mayor disponibilidad para viajes y esparcimiento.

Auto Ruta

Qué fines de semana largo quedan después del feriado del 1 de mayo en 2026

Mayo presenta dos feriados nacionales inamovibles que configuran sendos fines de semana largos. Estos son el viernes 1° por el Día del Trabajador (generando descanso desde el 1° hasta el 3 de mayo) y el lunes 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo (configurando puente desde el sábado 23 hasta el lunes 25).

Junio ofrecerá dos fines de semana largos consecutivos mediante la combinación de feriados trasladables e inamovibles. El lunes 15 de junio conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado desde su fecha original del miércoles 17), configurando un puente de tres días desde el sábado 13 hasta el lunes 15. Apenas cinco días después, el sábado 20 de junio marca el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano como feriado inamovible, generando naturalmente un fin de semana largo desde el viernes 19 hasta el domingo 21.

El fin de semana largo más importante del año se encuentra en julio por coincidencia con las vacaciones de invierno. El jueves 9 de julio celebra el Día de la Independencia como feriado inamovible, mientras que el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante Resolución 164/2025. Esta combinación genera cuatro días consecutivos de descanso desde el jueves 9 hasta el domingo 12, período que coincide con el receso invernal escolar y marca el momento de mayor movimiento turístico de la estación.

Agosto ofrecerá un fin de semana largo mediante el feriado trasladable del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este descanso extendido abarcará desde el sábado 15 hasta el lunes 17, dandole lugar a tres días consecutivos durante el período más frío del año para descansar.

Septiembre no presentará feriados nacionales, los cuales vuelven a tener presencia en octubre con el lunes 12 celebrando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural como feriado trasladable. Este puente configurará tres días consecutivos desde el sábado 10 hasta el lunes 12, coincidiendo con el inicio de la primavera y condiciones climáticas favorables para escapadas y actividades al aire libre.

Noviembre presentará el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional mediante feriado trasladable del lunes 23 (fecha original viernes 20 de noviembre). Este descanso extendido abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes. Y por último, en diciembre habrá dos fines de semana largos estratégicos. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, configurando un puente desde el sábado 5 hasta el lunes 7. Posteriormente, el martes 8 de diciembre celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María como feriado inamovible, generando naturalmente un fin de semana extendido desde el sábado. Finalmente, el viernes 25 de diciembre marca la Navidad como feriado inamovible, configurando naturalmente un fin de semana largo desde el 25 hasta el domingo 27.

En total, después del Día del Trabajador del 1° de mayo, el calendario 2026 presenta nueve oportunidades adicionales de fines de semana largo.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmo las fechas de cobro correspondientes después de los feriados.

Feriado del 25 de mayo en 2026: qué día será y cómo queda el fin de semana largo

Conocé a quiénes les corresponden estos Feriados extras

Confirman que será feriado el 8 de mayo en 2026: ¿qué día cae?

Los derechos del trabajador se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo. 

Día del Trabajador: cuánto me corresponde cobrar si trabajo el feriado

El quinto mes del año nos trae buenas noticias: Habrá dos Feriados en todo el país

Doble fin de semana largo por los feriados de mayo: ¿cuántos quedan en el 2026?

Conocé cómo funcionarán los servicios durante este feriado.

Cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos en el feriado del 1 de mayo de 2026

No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.

Paro por el Día del Trabajador: qué servicios funcionarán

Rating Cero

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

Se filtró cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

Marcos Ginocchio mantiene un perfil bajo tras su consagración.

Qué fue de la vida de Marcos Ginocchio a tres años de ganar Gran Hermano: así es su nueva vida

La famosa prefiere mantener a su nuevo amor en el anonimato.

"Nunca había conectado así": una ex Gran Hermano confirmó su nuevo romance luego de una separación escandalosa

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi: "Jugar en River"

La ruptura se concretó hace aproximadamente un mes.

Silvina Escudero se separó tras 9 años de relación

Preocupa el avance de la enfermedad que tiene Bruce Willis. 

La familia de Bruce Willis se une para organizar su despedida: "Un adiós desgarrador"

últimas noticias

Los ollas populares tienen a desempleados en sus filas por un plato de comida.

Advierten por la situación de los comedores en la era Milei: "En los barrios hay tristeza y las ollas están vacías"

Hace 12 minutos
El uruguayo Abaldo grita con sus compañeros el primer gol de Independiente.

Independiente se quedó con un partidazo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ambos clasificaron a octavos

Hace 17 minutos
Chino Maradona aseguró que buscan culpar a la familia del Diez.

Un sobrino de Maradona se indignó tras la declaración de su madre en el juicio: "Nos pegamos un susto bárbaro"

Hace 56 minutos
Roque Avallay jugó en Racing, Independiente, pero su lugar en el mundo fue Huracán.

Murió Roque Avallay, ídolo de Huracán y goleador en el fútbol argentino

Hace 1 hora
Hasta fin de año sólo el mes de septiembre no tendrá feriados.

Cuántos feriados con fin de semana largo quedan en 2026 después del Día del Trabajador

Hace 1 hora