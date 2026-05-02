Luego de este descanso quedarán algunas oportunidades más para realizar escapadas o descansar varios días. Julio presentará el puente más largo con cuatro días consecutivos coincidiendo con vacaciones de invierno.

El calendario oficial de feriados del 2026 incluye múltiples oportunidades de fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan viajes, escapadas y actividades aprovechando estas ventanas de descanso durante los meses que siguen.

Julio tendrá el descanso más largo con cuatro días consecutivos por el Día de la Independencia y el feriado turístico del 10 de julio.

La política gubernamental de días no laborables con fines turísticos complementa los feriados nacionales tradicionales, ampliando las posibilidades de descanso y promoviendo el turismo interno durante períodos clave del año. Esta mezcla de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables configura un mapa de oportunidades que beneficia tanto a trabajadores que buscan equilibrar actividad laboral con tiempo libre, como al sector turístico que anticipa movimientos importantes durante estos períodos de mayor disponibilidad para viajes y esparcimiento.

Mayo presenta dos feriados nacionales inamovibles que configuran sendos fines de semana largos. Estos son el viernes 1° por el Día del Trabajador (generando descanso desde el 1° hasta el 3 de mayo) y el lunes 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo (configurando puente desde el sábado 23 hasta el lunes 25).

Junio ofrecerá dos fines de semana largos consecutivos mediante la combinación de feriados trasladables e inamovibles. El lunes 15 de junio conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado desde su fecha original del miércoles 17), configurando un puente de tres días desde el sábado 13 hasta el lunes 15. Apenas cinco días después, el sábado 20 de junio marca el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano como feriado inamovible, generando naturalmente un fin de semana largo desde el viernes 19 hasta el domingo 21.

El fin de semana largo más importante del año se encuentra en julio por coincidencia con las vacaciones de invierno. El jueves 9 de julio celebra el Día de la Independencia como feriado inamovible, mientras que el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante Resolución 164/2025. Esta combinación genera cuatro días consecutivos de descanso desde el jueves 9 hasta el domingo 12, período que coincide con el receso invernal escolar y marca el momento de mayor movimiento turístico de la estación.

Agosto ofrecerá un fin de semana largo mediante el feriado trasladable del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este descanso extendido abarcará desde el sábado 15 hasta el lunes 17, dandole lugar a tres días consecutivos durante el período más frío del año para descansar.

Septiembre no presentará feriados nacionales, los cuales vuelven a tener presencia en octubre con el lunes 12 celebrando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural como feriado trasladable. Este puente configurará tres días consecutivos desde el sábado 10 hasta el lunes 12, coincidiendo con el inicio de la primavera y condiciones climáticas favorables para escapadas y actividades al aire libre.

Noviembre presentará el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional mediante feriado trasladable del lunes 23 (fecha original viernes 20 de noviembre). Este descanso extendido abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes. Y por último, en diciembre habrá dos fines de semana largos estratégicos. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, configurando un puente desde el sábado 5 hasta el lunes 7. Posteriormente, el martes 8 de diciembre celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María como feriado inamovible, generando naturalmente un fin de semana extendido desde el sábado. Finalmente, el viernes 25 de diciembre marca la Navidad como feriado inamovible, configurando naturalmente un fin de semana largo desde el 25 hasta el domingo 27.

En total, después del Día del Trabajador del 1° de mayo, el calendario 2026 presenta nueve oportunidades adicionales de fines de semana largo.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos