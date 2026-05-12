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La universidad pública vuelve a las calles: cuarta marcha federal, con epicentro en Plaza de Mayo

Bajo el lema "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", casas de altos estudios de todo el país se manifiestan en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto.

- 12 de mayo 2026 - 11:08

Es la cuarta Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Javier Milei.

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Las universidades nacionales se manifiestan este martes en la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con concentraciones en todo el país y epicentro en Plaza de Mayo, donde el acto central será a las 17. Las casas de altos estudios reclaman al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto.

El lema de esta cuarta edición de la movilización es "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional" y fue acordada por el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial de docentes y no docentes.

Como en las tres oportunidades anteriores, se espera que se sumen a la marcha no solo las comunidades académicas de cada casa de estudios, sino toda la sociedad que crea en la defensa y la financiación de las universidades nacionales.

Durante los primeros meses del cuatrimestre se realizaron distintas medidas de protesta debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Desde clases públicas y medidas de fuerza gremiales hasta el "paro a la japonesa" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

Tercera marcha federal universitaria

Sin embargo, la gestión de Javier Milei no cumple con el proyecto aprobado por el Congreso porque, según su interpretación de la norma, no define fuentes de financiamiento específicas y podría afectar el equilibrio fiscal que defiende el Presidente. La ley autoriza al Ejecutivo a hacer los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento.

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Por qué vuelven a marchar las universidades

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A qué hora y dónde es la Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo

La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el acto principal está convocado para las 17 horas en Plaza de Mayo, aunque distintas columnas comenzarán a concentrarse desde horas antes en diferentes puntos del centro porteño.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó que partirá a las 14 horas desde Plaza Houssay, ubicada en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT se concentrará desde las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar, mientras que las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín. También habrá participación de agrupaciones estudiantiles, sindicatos universitarios y espacios políticos vinculados al reclamo educativo.

En el interior del país también habrá movilizaciones simultáneas. En Córdoba, universidades y gremios docentes preparan una importante convocatoria con actividades y marchas en el centro de la capital provincial. En Santa Fe y Rosario se esperan concentraciones impulsadas por la comunidad universitaria local, mientras que en Mendoza habrá una movilización en defensa de la educación pública y del sistema científico.

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La Justicia ordenó que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó a fines de marzo la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumplimiento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada "a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795".

El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.

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