La universidad pública vuelve a las calles: cuarta marcha federal, con epicentro en Plaza de Mayo

Cobertura especial de C5N
Bajo el lema "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", casas de altos estudios de todo el país se manifiestan en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto.
Las universidades nacionales se manifiestan este martes en la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con concentraciones en todo el país y epicentro en Plaza de Mayo, donde el acto central será a las 17. Las casas de altos estudios reclaman al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto.
El lema de esta cuarta edición de la movilización es "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional" y fue acordada por el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial de docentes y no docentes.
Como en las tres oportunidades anteriores, se espera que se sumen a la marcha no solo las comunidades académicas de cada casa de estudios, sino toda la sociedad que crea en la defensa y la financiación de las universidades nacionales.
Durante los primeros meses del cuatrimestre se realizaron distintas medidas de protesta debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Desde clases públicas y medidas de fuerza gremiales hasta el "paro a la japonesa" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Sin embargo, la gestión de Javier Milei no cumple con el proyecto aprobado por el Congreso porque, según su interpretación de la norma, no define fuentes de financiamiento específicas y podría afectar el equilibrio fiscal que defiende el Presidente. La ley autoriza al Ejecutivo a hacer los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento.