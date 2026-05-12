El Gobierno oficializó la privatización de la mayor transportadora de electricidad del país Así fue comunicado a través del Boletín Oficial, en donde se comunicó la transferencia de la participación estatal en Transener, la principal transportadora eléctrica, a un consorcio integrado por Genneia y Edison. La operación se cerró por más de u$s356 millones y forma parte del proceso de venta de Enarsa. Por + Seguir en







El decreto lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno formalizó la venta de la participación estatal en Transener, la compañía responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el país. La operación quedó oficializada este martes a través de la resolución 673 publicada en el Boletín Oficial y representa un nuevo avance en el proceso de privatización de activos energéticos impulsado por la administración de Javier Milei.

La adjudicación quedó en manos de un consorcio conformado por Genneia y el grupo Edison, que adquirió el paquete accionario completo que el Estado poseía en Citelec, la firma controlante de Transener. La transacción se concretó por u$s356,1 millones, una cifra superior al precio base estipulado para la licitación, que había sido fijado en US$206 millones.

Desde el Ministerio de Economía celebraron la operación y remarcaron que la salida del Estado de la empresa apunta a “devolver al sector privado” la gestión y las inversiones en el sistema de transporte eléctrico. En un mensaje difundido en redes sociales, la cartera conducida por Luis Caputo sostuvo que el Estado “abandona el rol empresario que nunca debería haber tenido”.

Transener cumple un papel clave dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La empresa administra más de 12.600 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV que recorren el país de norte a sur, incluyendo una extensa red que conecta Jujuy con Santa Cruz.

La venta de la participación estatal en la compañía ya se había concretado a fines de abril, aunque recién ahora quedó oficializada mediante la publicación de la resolución correspondiente. Según datos oficiales, las ofertas recibidas por el Ministerio de Economía totalizaron cerca de u$s887 millones entre todos los grupos interesados.