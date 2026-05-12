Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Así quedan los intereses si invertís esta cifra en los bancos, en todas sus modalidades.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan preservar el ahorro y obtener una renta previsible en el corto plazo. En mayo de 2026 , las tasas muestran cierta estabilidad y permiten calcular con precisión cuánto dinero se puede ganar en apenas un mes. Con un escenario de tasas que continúan por encima del 17% nominal anual , muchos ahorristas vuelven a mirar este instrumento financiero como una opción para mantener liquidez sin asumir riesgos altos.

Las entidades bancarias mantienen diferencias entre las operaciones hechas en sucursal y aquellas realizadas de manera electrónica. En esta última modalidad, generalmente se ofrecen mejores rendimientos para incentivar el uso de home banking y aplicaciones móviles.

De acuerdo con los simuladores bancarios disponibles para mayo de 2026, una inversión de $2.750.000 a 30 días puede dejar una ganancia superior a los $38.000 dependiendo del canal elegido.

En una operación realizada de manera presencial en sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,39%, los intereses generados alcanzan los $38.424,66 . De esta manera, al finalizar el plazo, el cliente recibe un total de $2.788.424,66 .

En cambio, si el depósito se constituye a través de canales electrónicos, la rentabilidad mejora levemente. Con una TNA del 17,50% y una TEA del 18,98%, los intereses ascienden a $39.554,79, por lo que el monto final llega a $2.789.554,79. La diferencia entre ambas modalidades responde a las políticas comerciales de los bancos, que suelen ofrecer tasas más altas para operaciones digitales.

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Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas ubican la inflación mensual de mayo cerca del 2,3%, un nivel que mantiene a los plazos fijos en una situación de rendimiento ajustado frente al aumento de precios. En ese contexto, las colocaciones electrónicas muestran un desempeño algo más favorable, ya que permiten obtener una tasa apenas superior y sostener mejor el poder adquisitivo en el corto plazo.

De todos modos, especialistas remarcan que el seguimiento mensual de las tasas sigue siendo clave para quienes buscan administrar sus ahorros en una modalidad donde el capital se puede cuantificar y retirar mes a mes. La posibilidad de renovar el capital junto con los intereses permite mejorar el rendimiento acumulado y adaptarse a los cambios del mercado financiero.