Frío polar en Buenos Aires: baja el termómetro cerca de los 0 grados y se aproximan nevadas y heladas

Tras el paso de la ciclogénesis las bajas temperaturas son las protagonistas durante esta semana. Las mínimas en CABA se mantendrán entre los 9 a 11 grados, pero en algunas zonas como Tandil descenderán a los 2 grados.

En Santa Cruz y Jujuy se registran muy bajas temperatura por debajo de los 0 grados.

Tras el paso de la ciclogénesis con fuertes lluvias y tormentas , vuelven las condiciones estables en Buenos Aires. Sin embargo, la circulación de aire frío generará heladas y un brutal descenso de las temperaturas durante los próximos días, con mínimas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que rondan entre los 9 a 11 grados.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) solamente emitió alertas por viento para la provincia de Santa Cruz , en las zonas de Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

A su vez, la costa de Ushuaia , provincia de Tierra del Fuego , está bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad . Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm para el periodo indicado, pudiendo ser superados en forma puntual.

Desde Meteored informaron que la presencia de aire seco "en las capas bajas de la atmósfera limitará de manera significativa el desarrollo de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones", esto generará jornadas despejadas.

Aunque el ingreso de un viento del sector norte tomará protagonismo, se producirá un "lento ascenso térmico, las mañanas seguirán siendo frías y con riesgo de heladas, especialmente en zonas rurales y bajos topográficos".

Ranking de temperatura: cuáles son las localidades más frías

Localidad Provincia Temperatura Santiago del Estero Santiago del Estero 3.6° Pilar Observatorio Córdoba 3.6° Comodoro Rivadavia Chubut 3.4° Puerto Iguazú Misiones 3° Ushuaia Tierra del Fuego 2.4° Laboulaye Córdoba 2.3° Río Gallegos Tierra del Fuego 1.6° La Quiaca Jujuy -1,9° El Calafate Santa Cruz -2.4°

Cómo estará el clima en CABA: el pronóstico extendido

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá condiciones de estabilidad climática con una amplitud térmica moderada. Luego de un martes 12 con temperaturas primaverales que alcanzan los 21°, el miércoles 13 marcará un ligero descenso térmico, situando la máxima en 17° bajo un cielo mayormente nublado.

CABA 12-2-26 Pronóstico extendido para CABA. Captura SMN.

El jueves 14 continuará esta tendencia de buen tiempo, con una mañana fresca de 10° y una tarde que llegará a los 18°, manteniendo nula la probabilidad de precipitaciones y vientos suaves provenientes del este. Hacia el cierre de la semana y el inicio del próximo descanso, el termómetro volverá a repuntar. El viernes 15 se perfila como una jornada muy agradable, con cielo algo nublado y una máxima que volverá a tocar los 20°.