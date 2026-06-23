23 de junio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Maradona: Luque apuntó contra Cosachov y aseguró que nunca tomó "el rol médico" de Diego

Le intención del neurocirujano es contextualizar diversos audios expuestos durante las últimas jornadas. También deberán presentarse Maximiliano Trimarchi y dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés.

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El cirujano está imputado por la muerte del futbolista junto a otras 6 personas.

El cirujano está imputado por la muerte del futbolista junto a otras 6 personas.

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En una nueva audiencia en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano, Leopoldo Luque, declaró ante los Tribunales de San Isidro por novena vez en el proceso judicial.

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El objetivo de dicha solicitud por parte del imputado y exmédico de cabecera del exfutbolista es contextualizar diversos audios expuestos durante las últimas jornadas, ya que principios de junio presentaron algunos que se lo escucha insultar a Dalma Maradona de manera particular y a la familia del Diez de manera general.

En primera instancia, el profesional se defendió de las acusaciones donde era apuntado por ser el médico del exfutbolista y apuntó contra la psiquiatra y otra imputada, Agustina Cosachov. “Yo era el médico de confianza de Diego. Lo acompañaba, lo ayudaba en todo lo médico que estaba a mi alcance y lo que aceptara. Por eso su familia me tiene como el médico de confianza. Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que su figura cerca del Diez era “el de neurocirujano, es el único rol que yo asumí y ejercí”. “Hay evidencias que muestran claramente cómo funcionaba, había un control clínico, uno de salud mental y evaluación neuroquirúrgica que yo le hacía de manera independiente. Y cada vez que le hacía algo lo informaba en el grupo”, agregó y detalló: “No tenía incumbencia ni autoridad sobre el resto de los especialistas”.

“Yo en la internación domiciliaria cumplí un ciclo porque pasé de ser médico de confianza a ser neurocirujano. La atención clínica estaba a cargo puntualmente de la doctora Forlini y Di Spagna”, se defendió.

Por otra parte, se despegó de un trabajo mancomunado con la psiquiatra y consideró que ella “tuvo un error”. “La internación era para un tratamiento psiquiátrico, yo no tenía incumbencia. Por eso le dije a Cosachov que ella y Díaz (psicólogo) se tenían que encargar y que el aparato de la prepaga iba a encargarse de la parte clínica”, sostuvo.

Juicio por la muerte de Maradona: declara Maximiliano Trimarchi

Además del neurocirujano Leopoldo Luque, los fiscales, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, también citaron a otros testigos. Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés donde el excampeón del mundo llevaba a cabo la internación domiciliaria, deberán presentarse a declarar.

El tercero será Maximiliano Trimarchi, un exasistente y allegado al abogado Matías Morla, quien fue a la casa del barrio privado de Benavídez donde estaba Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020, día del fallecimiento.

Para los fiscales, Trimarchi, que fue quien acercó al psicólogo Carlos Díaz al entorno de Maradona, podrían aportar detalles sobre la dinámica cotidiana en la casa y ayudar a reconstruir lo ocurrido durante la internación domiciliaria.

Además de Luque hay otros seis profesionales imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual: la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

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