Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara una administrativa de una empresa médica Se trata de Nelsa Pérez, quien fue parte del grupo de WhatsApp “Tigre”, donde se coordinaban los servicios médicos que recibiría el paciente en el barrio cerrado San Andrés. Por Agregar C5N en









Nelsa Pérez declaró en el primer juicio y casi termina detenida por "falso testimonio".

En una nueva audiencia por el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona este jueves le tocará declarar a una administrativa de Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para la internación del exjugador en el country San Andrés.

Se trata de Nelsa Pérez, una de las integrantes del grupo de WhatsApp “Tigre”, donde el personal de la prepaga coordinaba los servicios para el paciente en ese barrio cerrado y los medicamentos que le suministraban los enfermeros.

Dicho grupo es clave en el proceso judicial ya que en las conversaciones participaban la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el jefe del equipo de enfermeros, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli (que declararon el martes); y los enfermeros Tamara Mansilla, Cintya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.

La profesional, que creó el chat, había prestado testimonio en el primer juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.° 3 de San Isidro, que resultó nulo por el documental Justicia Divina. Sin embargo, en aquella oportunidad Pérez “se contradijo” sobre si la internación de Diego fue “domiciliaria” o si recibía “cuidados domiciliarios”, y casi termina detenida por falso testimonio.

maradona juicio Juicio por la muerte de Maradona: declara un administrativo de Swiss Medical En la decimosexta jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, también declarará un asesor de Swiss Medical, otro testigo clave.

Se trata de Walter Espeche, el administrativo a quien la psiquiatra Agustina Cosachov le envió el pedido de internación domiciliaria el 4 de noviembre de 2020. La nueva audiencia iniciará a las 10 en los Tribunales de San Isidro. Se juzga la supuesta responsabilidad de el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni.