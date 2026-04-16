16 de abril de 2026 Inicio
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Segundo día del juicio por la muerte de Maradona: declaran Gianinna, un médico y un policía

Comienzan las rondas de las primeras declaraciones testimoniales ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los tribunales de San Isidro. Siete profesionales están acusados de "homicidio simple con dolo eventual".

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Gianinna declarará en el juicio por la muerte de su padre.

Gianinna declarará en el juicio por la muerte de su padre.

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El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves una jornada clave en los Tribunales de San Isidro, con el inicio de las declaraciones testimoniales. Entre los primeros en presentarse ante el tribunal estarán su hija Gianinna Maradona, un médico y un efectivo policial que intervino el día del fallecimiento.

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Según informaron fuentes judiciales, Gianinna declarará ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, en el marco del debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista.

Los testigos fueron propuestos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes notificaron a todas las partes luego del pedido del tribunal para que las declaraciones sean informadas con al menos 24 horas de anticipación.

Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó en la etapa anterior del juicio, en un mensaje dirigido al médico personal Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. “Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, agregó.

Otro de los testimonios relevantes será el del policía Lucas Farías, el primero en ingresar a la habitación del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. El efectivo, a cargo del destacamento de Villa La Ñata, había sido alertado por una descompensación del exjugador.

Diego Maradona
Juicio por la muerte de Diego Maradona.

Juicio por la muerte de Diego Maradona.

En su declaración previa, Farías describió una escena impactante: al ingresar a la vivienda, se encontró con Claudia Villafañe en la cocina y, al asomarse a la habitación, observó sobre la cama “un bulto prominente” cubierto. También indicó que decidió preservar el lugar al tomar dimensión de que se trataba de Maradona, lo que le generó una fuerte impresión.

Por su parte, el médico Juan Carlos Pinto, quien condujo la ambulancia de la empresa +Vida hasta Benavídez y confeccionó el certificado de defunción, también aportará su testimonio. Según había señalado, el cuerpo del exfutbolista estaba “hinchado” e “irreconocible”.

La audiencia está prevista para comenzar a las 10 y se extenderá hasta las 17. En el proceso, además de Luque y Cosachov, están imputados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la médica Nancy Edith Forlini; y el clínico Pedro Pablo Di Spagna, todos acusados en relación con la atención brindada durante los últimos días de vida del ídolo argentino.

Fernando Burlando apuntó contra Matías Morla por el equipo médico

El abogado Fernando Burlando, antes de ingresar a los Tribunales de San Isidro, volvió a cargar con dureza en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que el fallecimiento del exfutbolista “no deja lugar a dudas”.

“Que a Diego lo asesinaron es una realidad”, afirmó de manera contundente, al tiempo que remarcó que los imputados ya atravesaron instancias judiciales en las que fueron acusados por homicidio simple. “Hay cosas que no van a poder disimular. La verdad es la verdad y cuando es tan contundente no hay estrategia que la doblegue, no genera ni una pizca de duda”, sostuvo.

En ese marco, el letrado cuestionó con dureza la atención médica que recibió el ídolo en sus últimos días. “Lo dejaron solo internándolo. No importa cuál es el rótulo, los médicos tenían que estar. En vez de estar cerca de él, hicieron todo lo que no tenían que hacer”.

Burlando también denunció que existió una maniobra de manipulación en torno al entorno de Maradona. “Fue una manipulación brutal. Si accedemos a los chats, podemos ver que los tenían a todos engañados”, afirmó.

Además, apuntó contra la conformación del equipo que rodeaba al exfutbolista y sugirió que la responsabilidad podría extenderse. "Hay que investigar quién convocó a esta gente, viene del lado de Matías Morla”, expresó, al tiempo que mencionó la existencia de contratos que habrían beneficiado a determinadas personas, tanto del entorno familiar como fuera de él.

Por otra parte, defendió el accionar de las hijas del exjugador y rechazó versiones que las involucraban en decisiones cuestionadas. “Jana no tiene nada que ver. Lo que hacía era tratar de hacer lo mejor para su papá, al igual que Dalma y Gianinna”, aseguró. Sobre esta última, agregó que “estuvo en la búsqueda de lo mejor” y que, si aceptaron determinadas condiciones, fue porque seguían las recomendaciones médicas.

Finalmente, Burlando dejó una frase que sintetiza su mirada sobre el trasfondo del caso: “Diego es negocio”, concluyó, en alusión a los intereses que, según sostiene, rodeaban al exfutbolista incluso en sus últimos días de vida.

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