Multitudinario adiós al Indio: cuáles fueron los funerales más grandes de la historia argentina

De Carlos Gardel a Diego Armando Maradona, de Evita a Néstor Kirchner, y ahora con el Indio Solari, la Argentina vivió funerales que se convirtieron en fenómenos colectivos. Cada despedida paralizó al país y reunió a millones de personas en calles, plazas y autopistas, dejando ver la conexión entre figuras populares y la identidad nacional.

Jornadas de 16 días de duelo y miles de personas de todos los rincones del país para decirle adiós a sus ídolos.

El último adiós al Indio Solari , ícono del rock nacional y símbolo de la identidad cultural argentina, comenzó en la tarde del sábado con una ceremonia multitudinaria que recordó la mística de sus históricas misas de recitales. Como cada vez que el músico anunciaba un show, miles de fanáticos se congregaron en el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda para despedirlo.

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Personas de distintos rincones del país se acercaron al predio para rendir homenaje a su ídolo, en una jornada que se estima reunirá cerca de un millón de personas , según los organizadores del velorio. La magnitud de la despedida confirma lo que muchos de sus fanáticos ya sabían que es el lugar central que tiene el Indio en la identidad nacional, como el otro Carlos que cantaba tango y El Pelusa que hacía magia con la redonda.

La ceremonia de su despedida se inscribe en una página de la historia argentina como uno de los funerales más multitudinarios. "La despedida al Indio va a ser el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós" , señalaron. Por lo que se esperan varios días más de duelo nacional hasta que el último fan le diga adiós.

Un antecedente similar de convocatoria masiva y popular fue hace noventa años en el funeral de otro ícono de la cultura y el ser nacional - tocayo del Indio-: la muerte de Carlos Gardel en 1935 . Cuando los restos del Zorzal Criollo arribaron a Buenos Aires desde Medellín, la despedida popular fue inédita para la época. El velatorio en el Luna Park reunió a multitudes y el cortejo fúnebre avanzó lentamente por la avenida Corrientes rumbo al Cementerio de la Chacarita, acompañado por una multitud de admiradores conmovidos por su trágico deceso.

Otro de las ceremonias de duelo y despedida más largos y multitudinarios de la historia argentina es el de Eva Duarte de Perón, fallecida el 26 de julio de 1952. Sus restos fueron velados durante dieciséis días. Se calcula que más de tres millones de personas participaron en la despedida, entre la procesión y el velatorio realizado en el Ministerio de Trabajo y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El 9 de agosto de 1952 el féretro de "La jefa espiritual de la Nación" -tal como fue anunciada por radio- fue trasladado en un imponente cortejo militar desde el Ministerio de Trabajo hasta el Congreso, donde permaneció casi 30 horas y fue visitado por cientos de miles de personas en filas interminables que reflejaron un dolor colectivo que se extendió por toda la sociedad.

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Luego, escoltado por trabajadores de la CGT y mujeres del Partido Peronista Femenino, sus restos fueron llevados a la sede de la CGT para reposar en una cripta. Tras el golpe de 1955, el cuerpo fue robado y trasladado clandestinamente a Italia bajo un nombre falso. En 1971 fue entregado a Perón en Madrid y finalmente repatriado en 1974. Hoy descansa en el Mausoleo de la familia Duarte, en el Cementerio de la Recoleta.

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Ya en el siglo XXI, más precisamente el 27 de octubre de 2010, tocó despedir a otro dirigente político que fue parte de la reconstrucción nacional, el expresidente Néstor Kirchner. Su repentina muerte conmocionó tanto a la escena política como a la sociedad.

Su velatorio se llevó a cabo a cajón cerrado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada y se extendió entre el 28 y el 30 de octubre. Durante tres días, cientos de miles de personas hicieron filas de hasta ocho horas para despedirlo, en una multitud histórica que colmó la Plaza de Mayo.

La ceremonia contó con la presencia de su esposa, en ese entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, funcionarios y líderes internacionales como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica y Sebastián Piñera, además de miles de jóvenes y militantes políticos, convirtiéndose en uno de los acontecimientos de luto más masivos y de mayor trascendencia.

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En plena pandemia la Argentina despidió a su ídolo deportivo más grande de todos los tiempos. La muerte de Diego Armando Maradona se vivió como un sentimiento de orfandad colectivo donde una de las voces más resonantes y representativas del sentir popular dejaba para siempre el plano terrenal para pasar a la inmortalidad. El más humano de los dioses se fue el 25 de noviembre de 2020 y shockeó al país.

Su velatorio oficial en la Casa Rosada convocó a una multitud incalculable que colmó las calles de Buenos Aires para despedirlo. Si bien el ingreso debió cortarse de forma abrupta por incidentes, millones de personas poblaron las inmediaciones de Plaza de Mayo y la traza de la autopista Ricchieri para despedir el cortejo fúnebre del ídolo máximo del fútbol argentino.