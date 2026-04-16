Leopoldo Luque se defendió en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona: "Soy inocente y lamento su muerte" El neurocirujano, quien es uno de los siete imputados por el deceso del astro, amplió su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Por + Seguir en







Leopoldo Luque declaró ante la Justicia.

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien es uno de los siete imputados por la muerte de Diego Maradona, amplió su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro en el marco del segundo juicio por el fallecimiento del astro, después de que los jueces rechazaran considerar sus dichos en entrevistas televisivas.

Ante el tribunal, Luque se exculpó de la acusación y se refirió al análisis del cuerpo de Maradona después de su deceso, que se produjo el 25 de noviembre de 2020: "Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona. El diagnóstico que arrojó la autopsia fue una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada que se descompensó, se agudizó por falta de tratamiento, según una de las pericias oficiales".

"Si uno va a literatura con evidencia científica, se prueba que la insuficiencia cardiaca es un diagnostico clínico médico, un síndrome complejo, por lo cual no se puede hacer en una autopsia", agregó en esta línea.

En tanto, el neurocirujano señaló que el excapitán de la Selección argentina sufría una miocardiopatía dilatada y cuestionó los exámenes al cuerpo. "Para analizar esa condición médica, son necesarias las mediciones, pero en la autopsia no se realizó ese estudio, solo dijeron 'están grandes' de manera subjetiva", expresó.

En esta línea, Luque mencionó a Alfredo Cahe, el histórico médico de Maradona que murió en 2024: "Diego, a partir del 2007, no recibió ningún medicamento cardíaco y, en ese momento, el doctor que estaba acompañándolo era Cahe, no yo. Yo no vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito, acá están las pruebas. También se habló de edema de pulmón, agonía, 12 horas, insólito".

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