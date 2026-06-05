La conmovedora despedida de Dalma y Gianinna Maradona al Indio Solari: "Abrazalo por mí"

Las hijas de Diego Maradona recurrieron a sus redes sociales para homenajear al ídolo del rock nacional luego que se confirmara su fallecimiento a los 77 años.

Dalma y Gianinna Maradona fueron dos de las tantas personas que recurrieron a sus redes sociales para despedir a Carlos Alberto "Indio" Solari luego de que se confirmara su muerte este viernes 5 de junio, a los 77 años.

El artista argentino y referente de la cultura musical siempre fue un reconocido fanático de Boca y de Diego Maradona, con quien tuvo escasos encuentros . En esa línea, las hijas del astro argentino no dejaron pasar la oportunidad para despedirlo y hacerle un pedido especial: ambas, a su manera, le solicitaron mandarle saludos a su padre.

Gianinna publicó una imagen donde se ve una sentida dedicatoria del Indio al Diez en la que le agradecía "por todo lo que nos diste, no solo en el fútbol; gracias entonces", y ella le respondió: "Gracias entonces… Abrazalo por mí".

En otra historia, republicó el posteo de una cuenta en homenaje a estos dos fenómenos de la cultura nacional acompañada con la canción Flight 956 de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. "Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir", es uno de los fragmentos que se escucha, y ella destaca la frase siguiente: "Es tan triste que no puedo hablar".

Por su parte, Dalma republicó un posteo con una caricatura de Carlos Solari y un sentido mensaje relacionado a su padre, también en línea a lo expresado por su hermana. "¡QEPD Indio! ¡Mandale saludos y decile que lo extraño!", indicó.

Mientras que en la siguiente historia se ve a Diego con la gorra de Gimnasia de La Plata y la imagen del Indio impresa: "Sensaciones parecidas a las del 25 de noviembre. Esto pasa con los ídolos populares. La tristeza es colectiva. Descansa en paz, Mister".

Dalma Maradona Indio Solari

"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari

Luego que trascendiera la triste noticia de la muerte del Indio Solari, desde la cuenta oficial del músico en Instagram confirmaron el fallecimiento. "La noticia más triste, esa que no hubiéramos querido dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", reza el primer párrafo del texto.

Desde el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pidieron "comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación". Indicaron que el músico será despedido por su familia en la intimidad y que en el transcurso de las horas se conocerá dónde se realizará la despedida pública "para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también".

"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, concluye el texto.