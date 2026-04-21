Juicio por la muerte de Diego Maradona: Gianinna se descompensó al escuchar los audios de Leopoldo Luque

La hija del exfutbolista se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, que lleva adelante este segundo proceso judicial, y apuntó contra los médicos que atendieron a su padre.

En la tercera jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna se quebró en su declaración testimonial ante el Tribunal luego que fuera suspendida la semana pasada. En su presentación, comenzó su testimonio situándose en octubre de 2020 y apuntó contra los profesionales que atendieron a su padre .

Si bien la declaración de la segunda hija del Diez con Claudia Villafañe estaba pactado para las 14, finalmente se adelantó y luego que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 rechazaran el pedido de uno de los abogados de la psiquiatra que los hijos del exfutbolista no declaren en el proceso judicial, la empresaria se sentó en el banquillo y recordó todo lo que pasó en 2020.

En su primera intervención en este segundo juicio, Gianinna aseguró que conoce al neurocirujano, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, y que mantuvo “contacto telefónico” con la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

“Lo veía bastante mal a mi papá. El 10 de octubre de 2020, hablé con él y me dijo que cumplía años ese día . Lo llamé a Luque y le dije que estaba perdido en tiempo y espacio”, sostuvo e insistió en que su padre “estaba muy mal, su salud estaba cada vez peor”.

Además, la empresaria reveló que el 30 de octubre, el día del cumpleaños del excampeón del mundo, llegó a la casa de su papá con su mejor amigo y su hijo. “Afuera estaban sus fans. Entramos y él estaba afuera en el parque con un fogonero, vestido con un conjunto deportivo. Hacía mucho calor. Él estaba con la mirada perdida, mirando el fuego”, comenzó relatando.

“Mi hijo le muestra su remera que tenía una foto de él y mi papá no se reconocía. Le pregunté si estaba bien, le dije que se aleje del fuego. La gente que estaba ahí me dijo que tenía que ir a la cancha, yo le dije que no. Él me dijo que se quería ir conmigo. No me dejaron, a nosotros nos sacó la policía y a mi papá se lo llevaron en una camioneta”, sostuvo.

También, describió situaciones en las que intentaba verlo en su propiedad: “Cada vez que hablaba con mi papá y decía que iba a su casa, y su entorno se enteraba, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que me quiera ir”.

“Había veces que le decía para cenar, llegaba y se había olvidado de que iba a cenar. Ya estaba empastillado y desconectado de la situación”, denunció.

Gianinna Maradona

Gianinna habló sobre los primeros contactos que tuvo con los profesionales imputados por la muerte de Maradona

En su declaración, Gianinna Maradona recordó sobre los primeros contactos con los tres principales acusados por la muerte de Diego, Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Díaz (psicólogo).

“Con Luque venía hablando de la salud de mi papá. Con él empecé a hablar unos meses antes, bastante, de la muerte de mi papá. Él era su médico, la persona responsable. Él era el encargado de decirme a mí el parte médico cuando mi papá estuvo ingresado en Ipensa”, señaló.

Con Cosachov se comunicó recién el 2 de noviembre, después del episodio de su cumpleaños. “El 30 de octubre, cuando todos vimos lo que vimos en la tele, me comunico con Jana y Diego Jr. y les pregunté si ellos lo veían normal o si veían que esto se iba poniendo peor. Me dijeron de todo, dije que hablemos con los médicos porque estaba todo mal y cada vez iba peor”.

“Quería saber qué medicación estaba tomando porque mi papá no era mi papá, lo habían cambiado, estaba dormido, lento, irreconocible. Era la persona más rápida del planeta y estaba cada vez peor. Le mandó un mensaje a Cosachov, me presentó, hicimos un meet. Quería que fuera con todos mis hermanos juntos porque a cada uno le decía una cosa distinta sino. Personalmente recién la conocí en la Clínica Olivos”, explicó.

En cuanto sobre Díaz, explicó que la psiquiatra le dijo que “había un psicólogo que estaba atendiendo a mi papá”. “Estábamos en la Clínica Olivos, en una reunión, Díaz llegó tarde, se presentó y dijo que era quien lo ayudaba a mi papá en su tratamiento con alcohol y que era especialista en adicciones”.

Gianinna sobre la operación de Diego Maradona y post atención e internación domiciliaria

Gianinna recordó que su padre se sometió a una serie de estudios médicos en el hospital Ipensa de La Plata, después del cumpleaños que festejó en la cancha de Gimnasia donde le diagnosticaron un “hematoma subdural de cabeza”, pero en el que le advirtieron que no era necesario operar.

Sin embargo, su entorno decidió operarlo igualmente por precaución y para eso lo trasladaron a la Clínica Olivos. “Yo lo acompañé en la ambulancia, él entró en silla de ruedas y no lo vi más. Lo operaron esa tarde. Me habían dicho que me quede tranquila, que Luque no lo iba a operar. Sé que él estuvo ahí, pero no lo tocó. La operación salió bien, él respondió bien y ahí charlamos nosotros a ver qué iba a pasar cuando le dieran el alta porque no podía volver a Brandsen, a la vida que estaban teniendo”, recordó.

Post operación junto a sus hermanos, Jana, Dalma y Diego, fueron convocados a una reunión de la prepaga, de las cuales participaron Luque, Cosachov y sus tías, para decirles que su padre iba a tener el alta en unos días.

De acuerdo a sus declaraciones, los profesionales recomendaron una internación domiciliaria como la mejor opción tras la operación. “Nos dijo que no era opción internarlo, que lo mejor era una internación domiciliaria… lo charlamos, no fue de un día para el otro”, relató sobre el audio que llegó al grupo que tenían en conjunto.

Diego Maradona foto nueva X (@sergiofarella)

En ese instante, se incorporó un nuevo audio en el que Luque detalla el plan post alta: “Diego viene mejorando… el plan es que se vaya el viernes… para preparar una internación domiciliaria en zona norte, con todo el equipo de profesionales… quería saber si están todos de acuerdo”.

La hermana de Dalma lloró durante la audiencia, y criticó declaraciones previas del médico: “Me da mucha bronca escucharlo… porque dijo en la tele que no era su médico, acá en el audio quedó claro que se hacía responsable”. También reiteró que confiaron en las recomendaciones médicas y en el esquema propuesto. “Queríamos que viviera de la mejor manera posible, pero nos manipularon”, sostuvo y se quebró por lo que el juicio debió ser demorado por unos minutos.

Giannina Maradona relató el momento de la muerte de Maradona

La empresaria relató el momento en que recibió la noticia de la muerte de Diego Maradona y cuestionó otra vez al entorno médico por el manejo previo de la domiciliaria. Luego de describir la descompensación y la llegada a la casa donde intentaban reanimarlo, afirmó que en ese contexto escuchó expresiones del equipo médico que la impactaron.

“Al poco tiempo vinieron los médicos de la ambulancia para informarme que no podían hacer nada, que mi papá se había muerto”, indicó y se exhibió un mensaje entre Carlos Díaz y Agustina Cosachov en el que se planteaba que la responsabilidad debía recaer sobre Maradona y no sobre el equipo médico.

Consultada por la fiscalía, Giannina reaccionó con dureza: “Lo querían culpar ya estando muerto, me parece de una bajeza absoluta”. “Nosotros no queríamos que le hicieran una autopsia y mi mamá nos dijo que era muy importante porque se habían manejado mal. Que no era una muerte natural como nos querían hacer creer. Ahí hablamos con Jana y lo decidimos”, indicó.

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