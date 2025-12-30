Sebastián Sosa rompió el silencio tras su sobreseimiento por abuso sexual: "Siento alivio" El exarquero de Vélez publicó un descargo en sus redes sociales luego de que la Justicia de Tucumán lo absolviera junto a sus excompañeros por el hecho ocurrido en 2024. Por + Seguir en







Sebastián Sosa se expresó luego del sobreseimiento en la causa por abuso sexual. Redes Sociales

La Justicia de Tucumán dictó el sobreseimiento definitivo para Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré en la causa que investigaba un presunto abuso sexual contra una joven. El juez Páez Almonacid tomó la determinación este martes tras cumplirse el proceso legal que mantuvo a los deportistas bajo la lupa judicial durante meses. Ante la resolución, el actual arquero de Juventud Las Piedras utilizó sus perfiles digitales para expresar su tranquilidad y agradecer el respaldo de su entorno cercano.

“Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del Juez sea el que aclare todos los dolorosos hechos. Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia”, escribió el futbolista uruguayo en su cuenta de Instagram. El mensaje incluyó un reconocimiento especial para su esposa y sus abogados defensores, Ernesto Baaclini y Jorge Barrera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastián Sosa (@sebauruguayo1) En declaraciones posteriores a un medio uruguayo, Sosa profundizó sobre el impacto emocional que tuvo la denuncia en su vida cotidiana. "Fue un proceso largo, duro y difícil, pero hoy es un gran día de mucho alivio. Me quedo tranquilo por mí y por mis compañeros. Es un alivio para mí y para mi familia poder esclarecer esta situación. Gracias a Dios pudimos cerrar este capítulo amargo en nuestras vidas”, manifestó el jugador en el programa uruguayo Último al arco.

Sosa también reflexionó sobre el miedo que sintió durante el trámite de la causa y la relevancia de la igualdad de género. “Tengo una hija de 16 años y estoy de acuerdo con que pueda alzar su voz y con que exista igualdad de género, pero estas situaciones no tienen nada que ver con la igualdad de género. Hay que tener mucho cuidado cuando entra alguien a hacer una falsa denuncia”, advirtió con firmeza.

Su abogado, Jorge Barrera, compartió la visión técnica sobre la resolución emitida en las últimas horas. “El fallo judicial en el caso de Sebastián Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y para la sociedad”, publicó el letrado en la red social X. Barrera sostuvo que la perspectiva de género no debe anular las garantías individuales de un Estado de Derecho.