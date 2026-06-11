11 de junio de 2026 Inicio
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La Corte Suprema ratificó la condena perpetua de Bermúdez por el femicidio de Candela Rodríguez

El máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa en el caso de la menor asesinada en 2011 en Hurlingham. La decisión dejó firme la prisión perpetua de uno de los condenados, considerado coautor del crimen.

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Candela Rodríguez

Candela Rodríguez, de 11 años, fue asesinada en 2011.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez, considerado coautor del femicidio de Candela Rodríguez, ocurrido en Hurlingham en 2011.

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El máximo tribunal integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de uno de los condenados al considerarlo inadmisible. Hugo Bermúdez, coautor del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez, fue condenado a cumplir prisión perpetua por el crimen de la menor de 11 años, violada y asesinada en la localidad bonaerense.

A su vez, los jueces denegaron el pedido de libertad por prisión preventiva y desestimaron la apelación de Gabriel Fabián Gómez, condenado a cuatro años como partícipe secundario.

Hugo Bermúdez - Candela Rodríguez

Candela Rodríguez: el crimen que paralizó al país

Después de más de una década de instancias judiciales, las condenas por el crimen de Candela Rodríguez quedaron firmes y sin posibilidad de nuevos recursos. La nena de 11 años fue secuestrada en agosto de 2011 en Villa Tesei y trasladada a distintas casas en Tres de Febrero, donde finalmente fue violada y asesinada. Su cuerpo sin vida apareció el 31 de agosto en la Autopista del Oeste.

En 2017, el Tribunal Criminal N°3 de Morón condenó a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara a prisión perpetua como coautores, y a Gabriel Fabián Gómez a cuatro años como partícipe secundario. Luego, la sentencia fue confirmada en 2020 por Casación y en 2023 por la Suprema Corte bonaerense.

Recién en 2024, la perpetua de Jara quedó firme y ahora la Corte Suprema cerró también las apelaciones de Bermúdez y Gómez, quien se encuentra cumpliendo su pena en el Complejo Penitenciario de Lisandro Olmos, ubicado en el partido de La Plata.

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