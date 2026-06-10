Intento de femicidio en Salta: estaba detenido por violencia de género, fue liberado y prendió fuego a su pareja El hombre de 27 años tenía prisión preventiva, pero la Justicia salteña rechazó el pedido y lo liberó. El agresor se encuentra prófugo; la víctima desapareció tras eludir la custodia policial que le habían asignado. Por Agregar C5N en









Tanto la víctima como el agresor permanecen desparecidos.

Un caso de violencia de género derivó en un intento de femicidio que sacudió a la localidad de Orán, en Salta. El agresor, identificado como Jorge Fernando Carrizo, de 27 años, es buscado por la Policía luego de haber prendido fuego a su pareja, quien sufrió graves quemaduras en su rostro y cuello y debió ser internada en estado delicado.

Sin embargo, según informó la familia de la víctima, la mujer evadió la custodia policial que le asignaron para protegerla y desde ese momento se encuentra desaparecida. Mientras la Policía trabaja en localizarla, también se desplegó un operativo para dar con el agresor prófugo.

De acuerdo a un medio local, la liberación del hombre se produjo luego de que la Justicia salteña rechazara mantener su prisión preventiva. El acusado ya registraba antecedentes por hechos de violencia contra la misma víctima y había sido imputado por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en una causa llevada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán.

La fiscal Claudia Carreras había solicitado la prisión preventiva de Carrizo, pero el juez Francisco Oyarzú rechazó el pedido y lo liberó el 16 de abril. Menos de dos meses después, el acusado pendió fuego a su pareja y le dejó heridas graves.

Tras el hecho, la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la inmediata detención del agresor, declarándolo en rebeldía al permanecer prófugo.