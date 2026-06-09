Caso Agostina Vega: así fue el momento de la detención de la dueña del Ford Ka

Se trata de Soledad Andreani, quien quedó imputada por “encubrimiento agravado” de Claudio Barrelier y lo ayudó para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado.

La abogada de Soledad Andreani aseguró que su clienta "estaba en shock".

En las últimas horas, Soledad Andreani se convirtió en la tercera detenida en el caso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba y ahora se dieron a conocer las primeras imágenes de cuando la mujer de 43 años fue arrestada por parte de la policía.

Caso Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka en el que transportaron el cuerpo de la adolescente

La dueña del Ford Ka , conocida con el apodo de Gringa, se convirtió en una figura central en la investigación y quedó imputada por “encubrimiento agravado” ya que habría ayudado a Claudio Barrelier a trasladar el cuerpo de la adolescente en su vehículo de color negro hacia el descampado en Barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrada.

En el video se puede ver a la mujer salir de su casa con la cabeza tapada y rodeada por una amplio operativo policial y posteriormente fue trasladada a la dependencia para ser notificada. En el lugar, varios vecinos se acercaron a presenciar el momento y se los escuchaba gritándole a Andreani con insultos.

Embed #Ahora Así se llevan detenida a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka que uso Barreriel para llevar el cuerpo de Agostina. Van tres detenidos hasta el momento. pic.twitter.com/RTfx36qKLi — Alejandro Pozo (@alejandropozo) June 8, 2026

En su primera declaración, Soledad había explicado que era habitual que el acusado del crimen manejara su auto, por lo que no le resultó extraño cuando se lo pidió prestado. Sin embargo, admitió que le llamó la atención el acercamiento porque ambos se habían distanciado días antes. Según contó, habían dejado de verse tras una discusión, aunque continuaban manteniendo algunos contactos telefónicos.

La mujer había recordado que el acusado insistió varias veces para conseguir el vehículo y le dijo que necesitaba llevar ropa a un familiar. La noche anterior ella se negó, pero finalmente accedió el lunes feriado. "Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación", había admitido.

Qué dijo la abogada de Soledad Andreani tras su detención

Luego que quedara detenida, la abogada de Soledad Andreani, Marina Romano, habló con los medios minutos después de que se concretara la detención de la mujer y expuso: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”.

Acerca de la acusación, planteó: “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”.

Femicidio Agostina Vega: cuál es el rol que habría cumplido cada uno de los detenidos

Durante la investigación del femicidio de Agostina Vega, se confirmó la tercera detención del caso. Se trata de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado, mismo delito que Osvaldo Fassetta. Mientras que Claudio Gabriel Barrelier, es señalado como el autor del crimen.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol en el crimen ayudando a Barrelier ya que consideran que no pudo estar solo a la hora de cometer el femicidio:

Soledad Andreani: apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el principal acusado trasladó el cuerpo de la adolescente hasta el descampado y el cual lavó luego de que se lo haya devuelto.

apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el principal acusado trasladó el cuerpo de la adolescente hasta el descampado y el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Osvaldo Fassetta: conoce a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en el mismo domicilio que el exempleado municipal. Fue señalado como quien ocultó pruebas de suma importancia para la causa.

conoce a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en el mismo domicilio que el exempleado municipal. Fue señalado como quien ocultó pruebas de suma importancia para la causa. Claudio Barrelier: señalado como principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.