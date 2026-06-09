Caso Agostina Vega: así fue el momento de la detención de la dueña del Ford Ka

En las últimas horas, Soledad Andreani se convirtió en la tercera detenida en el caso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba y ahora se dieron a conocer las primeras imágenes de cuando la mujer de 43 años fue arrestada por parte de la policía.
Se trata de Soledad Andreani, quien quedó imputada por “encubrimiento agravado” de Claudio Barrelier y lo ayudó para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado.
En las últimas horas, Soledad Andreani se convirtió en la tercera detenida en el caso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba y ahora se dieron a conocer las primeras imágenes de cuando la mujer de 43 años fue arrestada por parte de la policía.
La dueña del Ford Ka, conocida con el apodo de Gringa, se convirtió en una figura central en la investigación y quedó imputada por “encubrimiento agravado” ya que habría ayudado a Claudio Barrelier a trasladar el cuerpo de la adolescente en su vehículo de color negro hacia el descampado en Barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrada.
En el video se puede ver a la mujer salir de su casa con la cabeza tapada y rodeada por una amplio operativo policial y posteriormente fue trasladada a la dependencia para ser notificada. En el lugar, varios vecinos se acercaron a presenciar el momento y se los escuchaba gritándole a Andreani con insultos.
En su primera declaración, Soledad había explicado que era habitual que el acusado del crimen manejara su auto, por lo que no le resultó extraño cuando se lo pidió prestado. Sin embargo, admitió que le llamó la atención el acercamiento porque ambos se habían distanciado días antes. Según contó, habían dejado de verse tras una discusión, aunque continuaban manteniendo algunos contactos telefónicos.
La mujer había recordado que el acusado insistió varias veces para conseguir el vehículo y le dijo que necesitaba llevar ropa a un familiar. La noche anterior ella se negó, pero finalmente accedió el lunes feriado. "Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación", había admitido.
Luego que quedara detenida, la abogada de Soledad Andreani, Marina Romano, habló con los medios minutos después de que se concretara la detención de la mujer y expuso: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”.
Acerca de la acusación, planteó: “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”.
Durante la investigación del femicidio de Agostina Vega, se confirmó la tercera detención del caso. Se trata de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado, mismo delito que Osvaldo Fassetta. Mientras que Claudio Gabriel Barrelier, es señalado como el autor del crimen.
Para la fiscalía cada uno cumplió un rol en el crimen ayudando a Barrelier ya que consideran que no pudo estar solo a la hora de cometer el femicidio: