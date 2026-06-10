"Cuánto pesa tu ausencia": la conmovedora carta de la mamá de Ángeles Rawson a 13 años del femicidio

Jimena Aduriz recordó a su hija en un nuevo aniversario del crimen que sacudió a la sociedad en 2013. La adolescente de 16 años fue asesinada por el encargado del edificio donde residía, Jorge Mangeri. Su caso fue uno de los primeros que incluyó la figura de femicidio en la carátula.

El crimen de Ángeles Rawson conmovió a toda la sociedad en junio de 2013. Este miércoles, en un nuevo aniversario, Jimena Aduriz recordó a su hija con una conmovedora carta publicada en redes sociales. "13 desde el 2013. Cuánto pesa tu ausencia, es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella", escribió.

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La adolescente de 16 años fue asesinada por el encargado del edificio donde vivía, Jorge Néstor Mangeri. El crimen de Ángeles, ocurrido el 10 de junio de 2013 en el barrio porteño de Palermo, tuvo una enorme repercusión mediática y se convirtió en uno de los femicidios más resonantes de la historia criminal argentina.

"Tantas cosas han pasado , tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja que lo siento como si hubiera sido ayer", escribió Aduriz y lo compartió con sus seguidores en Facebook. Además de las palabras, acompañó el posteo con una foto de la tumba donde descansan los restos de su hija, en la cual hay flores y una imagen de la joven.

"Toda esa enorme vida de 16 años y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor. Mañana seguiré. Me duele demasiado y te amo de la misma forma, Mumina de mami”, concluyó.

El 10 de junio de 2013, Ángeles Rawson, de 16 años, fue vista por última vez al regresar a su edificio en Palermo después de ir a la escuela. Las cámaras registraron su ingreso, pero nunca llegó a entrar a su departamento. Al día siguiente, su cuerpo apareció en una planta del CEAMSE dentro de una bolsa de residuos.

La autopsia reveló que la joven murió por asfixia y que intentó defenderse de una agresión violenta. Además, las pruebas de ADN fueron determinantes y permitieron identificar a Jorge Néstor Mangeri como el agresor que intentó abusar de ella y luego la asesinó.

mangeri angeles rawson Télam

En julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 lo declaró penalmente responsable de homicidio agravado por su comisión criminis causa (matar para ocultar otro delito), abuso sexual en grado de tentativa y femicidio, y como consecuencia fue condenado a prisión perpetua.

Actualmente, Mangeri cumple su pena en el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Rawson, en la provincia de Chubut, adonde fue trasladado desde el penal de Ezeiza en diciembre de 2023. Debido a la gravedad de los delitos y la condena otorgada, recién podrá solicitar libertad condicional al cumplir 35 años de prisión.

La muerte de Ángeles Rawson sentó precedentes por su fuerte impacto mediático y judicial y se convirtió en uno de los primeros casos en los que se aplicó la figura del femicidio en Argentina.