2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

La víctima se encuentra internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía, desde la madrugada del 25 de diciembre, tras ser herida por una bala perdida que aún sigue alojada en su cabeza.

Por
Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Te puede interesar:

Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento

Según el nuevo parte, la víctima logró despertarse durante su internación en terapia intensiva, en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía y "pidió comida y por su familia". Además, mostró una mejoría en las últimas horas, ya que pudieron retirarle el respirador. El equipo de terapia pediátrica, coordinado por el doctor Ariel Aruj, trabajan en su evolución.

Angelina permanece internada bajo cuidados médicos especializados y su evolución es seguida de cerca por el equipo de salud. En el comunicado, la familia expresó su agradecimiento al personal médico por el profesionalismo y también al acompañamiento recibido por parte de la sociedad y los medios de comunicación.

Villa Sarmiento Angelina 12 años Navidad bala perdida 2
La casa de Angelina, en Villa Sarmiento, donde se encontraba cuando recibió un impacto de bala.

La casa de Angelina, en Villa Sarmiento, donde se encontraba cuando recibió un impacto de bala.

De acuerdo con la información oficial, el proyectil se alojó en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, e ingresó en estado crítico. Sin embargo, con el correr de las horas su salud mejoró notablemente y, aunque continúa en estado delicado, todo está monitoreado y controlado, según informó TN.

Cómo fue el dramático momento en el que Angelina recibió una bala perdida en Morón

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en pleno festejo de Nochebuena, en la vivienda ubicada en la zona de Pedro Castelli al 354, entre Madero y Segurol, en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón. Angelina, de 12 años, se encontraba en el patio de su casa observando los fuegos artificiales, cuando recibió un disparo en la nuca. “Pasamos muchas Navidades acá, siempre salimos a ver los fuegos artificiales. Esto fue a las 12.05, en pleno momento de cohetes”, relató Pablo, tío de la víctima.

Tras el ataque, Angelina fue asistida inicialmente en el Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad de la herida fue derivada al Sanatorio de la Trinidad, donde continúa su recuperación. Allí permaneció con asistencia respiratoria hasta las últimas horas, cuando se constató la mejoría.

En paralelo, la investigación judicial, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N° 3 de Morón, sigue su curso para determinar el origen del disparo. Las pericias indicaron que el proyectil extraído sería calibre .40, aunque no se descarta que se trate de una munición de 9 milímetros. Además, un video incorporado a la causa podría resultar clave para identificar al responsable. La familia reiteró su pedido de justicia y cerró el comunicado con un mensaje de agradecimiento y esperanza por la evolución de Angelina.

Angelina Morón Navidad baleada
Angelina lucha por su vida en el Sanatorio de la Trinidad.

Angelina lucha por su vida en el Sanatorio de la Trinidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

villa sarmiento: la justicia identifico el calibre de la bala que hirio a la nena de 12 anos

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

El descampado donde fue hallado el cuerpo de Delfina Aimino, víctima de femicidio, en Villa María. 

Femicidio en Córdoba: una joven de 22 años fue asesinada de 20 puñaladas y es la primera víctima del 2026

Así quedó el refugio de animales en la zona oeste de Rosario.

Rescataban animales y lo perdieron todo en un incendio: murieron 11 gatos y 3 perros

El hecho ocurrió en el Hotel Sirocco, en Lanús.

Una pareja fue acusada de robar un auto para ir a un hotel alojamiento en Lanús

El agresor fue detenido.

General Pirán: detuvieron a un hombre por violencia de género y atacó a la Policía

El joven agredido se despertó en el hospital sin entender qué había pasado.

Fin de año de terror: salía de una fiesta y un rugbier lo agredió hasta dejarlo inconsciente

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

últimas noticias

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

Hace 21 minutos
play
El hecho sucedió hacia las siete de la mañana del primer día del 2026, en el predio turístico Laguna El Tigre ubicado en la localidad chaqueña de San Martín.

Video: un joven murió después de una pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo en Chaco

Hace 24 minutos
El grupo Carlos Miguel y su orquesta fue baleado mientras daba un recital durante los festejos de Año Nuevo.

Intentaron asesinar a un popular grupo de cumbia peruano durante los festejos de Año Nuevo

Hace 1 hora
El descampado donde fue hallado el cuerpo de Delfina Aimino, víctima de femicidio, en Villa María. 

Femicidio en Córdoba: una joven de 22 años fue asesinada de 20 puñaladas y es la primera víctima del 2026

Hace 1 hora
El grupo estuvo al mando de Claudio Úbeda, confirmado como DT del club.

Boca volvió al trabajo con sorpresas: renovaciones, regresos y jugadores apartados

Hace 1 hora