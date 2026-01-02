Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia La víctima se encuentra internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía, desde la madrugada del 25 de diciembre, tras ser herida por una bala perdida que aún sigue alojada en su cabeza. Por + Seguir en







Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

La familia de Angelina, la nena de 12 años que fue gravemente herida en la madrugada del 25 de diciembre en Morón, en pleno festejo de Nochebuena, por una bala perdida, difundió un nuevo parte médico con noticias alentadoras acerca de la salud de la víctima: "Responde favorablemente. Se ubica en tiempo y espacio, y pudo comunicarse”, expresaron.

Según el nuevo parte, la víctima logró despertarse durante su internación en terapia intensiva, en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía y "pidió comida y por su familia". Además, mostró una mejoría en las últimas horas, ya que pudieron retirarle el respirador. El equipo de terapia pediátrica, coordinado por el doctor Ariel Aruj, trabajan en su evolución.

Angelina permanece internada bajo cuidados médicos especializados y su evolución es seguida de cerca por el equipo de salud. En el comunicado, la familia expresó su agradecimiento al personal médico por el profesionalismo y también al acompañamiento recibido por parte de la sociedad y los medios de comunicación.

Villa Sarmiento Angelina 12 años Navidad bala perdida 2 La casa de Angelina, en Villa Sarmiento, donde se encontraba cuando recibió un impacto de bala. De acuerdo con la información oficial, el proyectil se alojó en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, e ingresó en estado crítico. Sin embargo, con el correr de las horas su salud mejoró notablemente y, aunque continúa en estado delicado, todo está monitoreado y controlado, según informó TN.

Cómo fue el dramático momento en el que Angelina recibió una bala perdida en Morón El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en pleno festejo de Nochebuena, en la vivienda ubicada en la zona de Pedro Castelli al 354, entre Madero y Segurol, en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón. Angelina, de 12 años, se encontraba en el patio de su casa observando los fuegos artificiales, cuando recibió un disparo en la nuca. “Pasamos muchas Navidades acá, siempre salimos a ver los fuegos artificiales. Esto fue a las 12.05, en pleno momento de cohetes”, relató Pablo, tío de la víctima.