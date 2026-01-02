Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia
La víctima se encuentra internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía, desde la madrugada del 25 de diciembre, tras ser herida por una bala perdida que aún sigue alojada en su cabeza.
Según el nuevo parte, la víctima logró despertarse durante su internación en terapia intensiva, en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía y "pidió comida y por su familia". Además, mostró una mejoría en las últimas horas, ya que pudieron retirarle el respirador. El equipo de terapia pediátrica, coordinado por el doctor Ariel Aruj, trabajan en su evolución.
Angelina permanece internada bajo cuidados médicos especializados y su evolución es seguida de cerca por el equipo de salud. En el comunicado, la familia expresó su agradecimiento al personal médico por el profesionalismo y también al acompañamiento recibido por parte de la sociedad y los medios de comunicación.
De acuerdo con la información oficial, el proyectil se alojó en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, e ingresó en estado crítico. Sin embargo, con el correr de las horas su salud mejoró notablemente y, aunque continúa en estado delicado, todo está monitoreado y controlado, según informó TN.
Cómo fue el dramático momento en el que Angelina recibió una bala perdida en Morón
El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en pleno festejo de Nochebuena, en la vivienda ubicada en la zona de Pedro Castelli al 354, entre Madero y Segurol, en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón. Angelina, de 12 años, se encontraba en el patio de su casa observando los fuegos artificiales, cuando recibió un disparo en la nuca. “Pasamos muchas Navidades acá, siempre salimos a ver los fuegos artificiales. Esto fue a las 12.05, en pleno momento de cohetes”, relató Pablo, tío de la víctima.
Tras el ataque, Angelina fue asistida inicialmente en el Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad de la herida fue derivada al Sanatorio de la Trinidad, donde continúa su recuperación. Allí permaneció con asistencia respiratoria hasta las últimas horas, cuando se constató la mejoría.
En paralelo, la investigación judicial, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N° 3 de Morón, sigue su curso para determinar el origen del disparo. Las pericias indicaron que el proyectil extraído sería calibre .40, aunque no se descarta que se trate de una munición de 9 milímetros. Además, un video incorporado a la causa podría resultar clave para identificar al responsable. La familia reiteró su pedido de justicia y cerró el comunicado con un mensaje de agradecimiento y esperanza por la evolución de Angelina.