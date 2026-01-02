Intentaron asesinar a un popular grupo de cumbia peruano durante los festejos de Año Nuevo

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 2026, cuando "Carlos Miguel y su orquesta" daba un recital en Lima. El guitarrista y el trombonista de la banda fueron heridos de gravedad y se encuentran internados.

El grupo "Carlos Miguel y su orquesta" fue baleado mientras daba un recital durante los festejos de Año Nuevo.

Durante los festejos de Año Nuevo en Perú , un hombre le disparó varias veces al popular grupo de cumbia local Carlos Miguel y orquesta durante un recital que estaba brindando en la capital de Perú. El guitarrista y trombonista de la banda llegaron a ser heridos y permanecen internados en el hospital Sergio Bernales, ubicado en el barrio de Collique.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y ocurrió durante los primeros minutos del 2026 , cuando la orquesta se presentaba junto a su orquesta en el kilómetro 17 de la avenida Tupac Amaru, en Lima.

Desde una moto, un hombre -hasta el momento sin identificar- disparó de manera repetida contra los músicos desde la parte trasera del escenario . En el atentado fueron heridos el guitarrista Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, y un trombonista de 39 años de nacionalidad venezolana de quien aún no se ha dado a conocer su identidad.

Por el momento, el motivo de la balacera aún está siendo investigado por la Justicia. Sin embargo, no fue el primer atentado contra Carlos Miguel Morales Alarcón, líder y cantante de la banda , como al resto de los músicos.

El terror de la extorsión no solo se vive en México. La agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ sufrió un ataque armado en pleno concierto en Lima, Perú. Sujetos armados llegaron a la presentación y dispararon a quemarropa contra la banda! Dos músicos resultaron heridos.… pic.twitter.com/H3NiNaRJuo

A mediados de marzo pasado, el grupo fue interceptado por un grupo de extorsionadores y uno de ellos baleó por la espalda a Paul Flores García, quien murió por este hecho a los 40 años de edad. Poco tiempo después se supo que habían sido el blanco equivocado, ya que los maleantes pretendían amenazar a la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada.

Después del atentado de Año Nuevo, Alarcón confesó que estaba siendo extorsionado de múltiples maneras. "Me llegan mensajes a mi celular, a mis músicos, en redes sociales. Mis community managers tratan de eliminar los mensajes. No pensábamos que esto se iba a desbordar. Estamos asustados, con mucho temor", aseguró.

El grupo musical, uno de los más populares del género tropical en Perú, se expresó en redes sociales y lamentó que las autoridades ejecutivas que aún no repudiaron el hecho, a su vez que le reclamaron a las autoridades medidas para reducir los índices de criminalidad en el país.

“Lamentablemente, orquestas como la nuestra han sido expuestas a situaciones de inseguridad durante mucho tiempo, sin que las autoridades competentes hayan encontrado una solución efectiva. No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono. La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente. Hoy, como peruanos, decimos: ¡Basta!”, sostuvo el grupo musical mediante un comunicado publicado.

Las extorsiones a los músicos de Perú

El atentado contra los integrantes de "Carlos Miguel y su orquesta" no es un hecho aislado en Perú. Hace un tiempo considerable que diferentes bandas del crimen organizado ubican a los referentes de la música tropical para extorsionarlos a cambio de dinero.

Después del asesinato de Paul Flores García, diversas figuras de la cultura peruana marcharon en Lima para presionar al entonces gobierno de Dina Boluarte para que tome medidas para reducir el crimen en el país. Fue la primera vez que los músicos peruanos tomaron las calles después de meses de manifestaciones contra las autoridades, cuando los principales extorsionados eran los choferes del transporte público y los comerciantes.

Una semana después, el Congreso censuró al primer ministro Juan José Santiváñez por su incapacidad para combatir y controlar la delincuencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cviguria/status/2007035071312843049&partner=&hide_thread=false Imágenes luego de la balacera en concierto de Carlos Miguel en Carabayllo. Se ve cuando llevan a un herido. pic.twitter.com/p6eIUQi8si — Carlos Viguria (@cviguria) January 2, 2026

En octubre del 2024, sucedió otro ataque contra una reconocida agrupación de la cumbia peruana: Agua Marina. Mientras el grupo protagonizaba un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, una ráfaga de disparos desde la parte trasera del escenario terminó lo que venía siendo una fiesta. En aquel episodio, hubo seis heridos: cuatro de ellos integrantes de Agua Marina.

Este tiroteo derivó el fin del mandato de Baluarte. Si bien el Congreso venía respaldándola, a pesar de su bajísima aprobación, finalmente terminó por darle la espalda después de esta masacre.