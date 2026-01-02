2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Intentaron asesinar a un popular grupo de cumbia peruano durante los festejos de Año Nuevo

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 2026, cuando "Carlos Miguel y su orquesta" daba un recital en Lima. El guitarrista y el trombonista de la banda fueron heridos de gravedad y se encuentran internados.

Por
El grupo Carlos Miguel y su orquesta fue baleado mientras daba un recital durante los festejos de Año Nuevo.

El grupo "Carlos Miguel y su orquesta" fue baleado mientras daba un recital durante los festejos de Año Nuevo.

Durante los festejos de Año Nuevo en Perú, un hombre le disparó varias veces al popular grupo de cumbia local Carlos Miguel y orquesta durante un recital que estaba brindando en la capital de Perú. El guitarrista y trombonista de la banda llegaron a ser heridos y permanecen internados en el hospital Sergio Bernales, ubicado en el barrio de Collique.

Hubo derrumbes de tierra y piedras en algunas rutas y daños leves en tres instalaciones sanitarias estatales.
Te puede interesar:

Un terremoto de 6,5 grados sacudió México: hay dos muertos

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y ocurrió durante los primeros minutos del 2026, cuando la orquesta se presentaba junto a su orquesta en el kilómetro 17 de la avenida Tupac Amaru, en Lima.

Desde una moto, un hombre -hasta el momento sin identificar- disparó de manera repetida contra los músicos desde la parte trasera del escenario. En el atentado fueron heridos el guitarrista Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, y un trombonista de 39 años de nacionalidad venezolana de quien aún no se ha dado a conocer su identidad.

El Ministerio de Salud peruano informó que ambos "se encuentran hemodinámicamente estables y con conducta quirúrgica expectante”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JLMNoticias/status/2007109067722858665&partner=&hide_thread=false

Por el momento, el motivo de la balacera aún está siendo investigado por la Justicia. Sin embargo, no fue el primer atentado contra Carlos Miguel Morales Alarcón, líder y cantante de la banda, como al resto de los músicos.

A mediados de marzo pasado, el grupo fue interceptado por un grupo de extorsionadores y uno de ellos baleó por la espalda a Paul Flores García, quien murió por este hecho a los 40 años de edad. Poco tiempo después se supo que habían sido el blanco equivocado, ya que los maleantes pretendían amenazar a la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada.

Después del atentado de Año Nuevo, Alarcón confesó que estaba siendo extorsionado de múltiples maneras. "Me llegan mensajes a mi celular, a mis músicos, en redes sociales. Mis community managers tratan de eliminar los mensajes. No pensábamos que esto se iba a desbordar. Estamos asustados, con mucho temor", aseguró.

Embed - Carlos Miguel y Orquesta en Instagram: " : Sábado 29 de noviembre en @imperiodisco_ fue pura vibra y cumbia elegante Gracias a todos los que llegaron hasta 1era de Pro para compartir esta Noche Deluxe conmigo y con la orquesta. . #CarlosMiguel #CarlosMiguelyOrquesta #elherederodelacalidad #ImperioDisco #LosOlivos #ShowEnVivo #CumbiaPeruana"
View this post on Instagram

El grupo musical, uno de los más populares del género tropical en Perú, se expresó en redes sociales y lamentó que las autoridades ejecutivas que aún no repudiaron el hecho, a su vez que le reclamaron a las autoridades medidas para reducir los índices de criminalidad en el país.

“Lamentablemente, orquestas como la nuestra han sido expuestas a situaciones de inseguridad durante mucho tiempo, sin que las autoridades competentes hayan encontrado una solución efectiva. No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono. La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente. Hoy, como peruanos, decimos: ¡Basta!”, sostuvo el grupo musical mediante un comunicado publicado.

Las extorsiones a los músicos de Perú

El atentado contra los integrantes de "Carlos Miguel y su orquesta" no es un hecho aislado en Perú. Hace un tiempo considerable que diferentes bandas del crimen organizado ubican a los referentes de la música tropical para extorsionarlos a cambio de dinero.

Después del asesinato de Paul Flores García, diversas figuras de la cultura peruana marcharon en Lima para presionar al entonces gobierno de Dina Boluarte para que tome medidas para reducir el crimen en el país. Fue la primera vez que los músicos peruanos tomaron las calles después de meses de manifestaciones contra las autoridades, cuando los principales extorsionados eran los choferes del transporte público y los comerciantes.

Una semana después, el Congreso censuró al primer ministro Juan José Santiváñez por su incapacidad para combatir y controlar la delincuencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cviguria/status/2007035071312843049&partner=&hide_thread=false

En octubre del 2024, sucedió otro ataque contra una reconocida agrupación de la cumbia peruana: Agua Marina. Mientras el grupo protagonizaba un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, una ráfaga de disparos desde la parte trasera del escenario terminó lo que venía siendo una fiesta. En aquel episodio, hubo seis heridos: cuatro de ellos integrantes de Agua Marina.

Este tiroteo derivó el fin del mandato de Baluarte. Si bien el Congreso venía respaldándola, a pesar de su bajísima aprobación, finalmente terminó por darle la espalda después de esta masacre.

Noticias relacionadas

Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Trump y Clooney

El interior del bar en Suiza antes del incendio. 

Tragedia en Suiza: se conoció un nuevo video del incendio del bar que dejó 40 muertos

La tragedia dejó cerca de 40 muertos.

Tragedia en Suiza: así comenzó el incendio en el bar que dejó más de 40 muertos

El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

Emmanuel Macron y Friedrich Merz dieron sus mensajes de inicio de año con alertas sobre el conflicto Rusia-Ucrania. 

Friedrich Merz y Emmanuel Macron advierten que la amenaza de Rusia pone en riesgo a toda Europa

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

últimas noticias

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

Hace 25 minutos
play
El hecho sucedió hacia las siete de la mañana del primer día del 2026, en el predio turístico Laguna El Tigre ubicado en la localidad chaqueña de San Martín.

Video: un joven murió después de una pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo en Chaco

Hace 28 minutos
El grupo Carlos Miguel y su orquesta fue baleado mientras daba un recital durante los festejos de Año Nuevo.

Intentaron asesinar a un popular grupo de cumbia peruano durante los festejos de Año Nuevo

Hace 1 hora
El descampado donde fue hallado el cuerpo de Delfina Aimino, víctima de femicidio, en Villa María. 

Femicidio en Córdoba: una joven de 22 años fue asesinada de 20 puñaladas y es la primera víctima del 2026

Hace 1 hora
El grupo estuvo al mando de Claudio Úbeda, confirmado como DT del club.

Boca volvió al trabajo con sorpresas: renovaciones, regresos y jugadores apartados

Hace 1 hora