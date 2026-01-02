3 de enero de 2026 Inicio
Feroz incendio en los bosques de Ezeiza: cinco dotaciones de Bomberos combaten el fuego

El siniestro ocurrió sobre un campo lindero al camino que une el bosque con la Autopista Presidente Perón, muy cerca al predio de Boca y el Centro Atómico. Por ahora, no se suspende la actividad en el Aeropuerto de Ezeiza.

Las llamas son intensas en los bosques de Ezeiza.

Un voraz incendio en una zona de pastizales en la localidad bonaerense de Ezeiza, cerca del Aeropuerto, se produjo este viernes a la noche: hasta el momento no se registran víctimas y trabajan cinco dotaciones de Bomberos en el lugar para apagar las llamas. Aun se desconocen las causas del foco ígneo.

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.
El siniestro ocurrió sobre un campo lindero al camino que une el bosque con la Autopista Presidente Perón, en el barrio Melazzi, muy cerca del predio que el club Boca Juniors tiene en Ezeiza y del Centro Atómico. Las llamas devoraron dos quintas y se autoevacuaron varias personas.

El presidente de los Bomberos de Ezeiza, Horacio Rodríguez, informó que "el frente del fuego está contenido y no hay riesgo de vida para los vecinos". A su vez, detalló que la vivienda que fue afectada por el incendio se trataba de una casilla abandonada cerca de la plantación de trigo que fue arrasada por el incendio.

Estamos por empezar tareas de extinción en los árboles, pero no hay peligro de propagación. Se quemó una casa precaria de campo, de madera vieja, pero estaba abandonada". Por otro lado, sostuvo que el incendio se dio en una plantación de trigo. “Cuando se hagan las pericias se determinará cómo se originó. En el momento estaban cosechando”, afirmó en diálogo con A24.

Por otra parte, en charla con TN, Fabián García, director de Defensa Civil, alertó que hay que permanecer alerta por la presencia de vegetación alta que podría reavivar las llamas al margen de haber contenido el incendio.

Desde Aeropuertos Argentina, en contacto directo con el área de operaciones del aeropuerto, informaron que el incendio no afectó la actividad aérea. Según confirmaron, el humo no llegó a las pistas, ni a las cabeceras, ni a los fondos operativos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que los vuelos continuaron con normalidad.

Incendio en Ezeiza: el recuerdo de la explosión en el Polígono Industrial de Spegazzini

El 14 de noviembre de 2025 una increíble explosión en el Polo Industrial Spegazzini, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, provocó un saldo de más de 20 heridos e imágenes dantescas de las llamas que cubrieron de humo y gases tóxicos alrededor de la zona: unos 380 bomberos, 70 unidades y más de 100 móviles adicionales entre policías, personal de salud, Defensa Civil provincial y municipal, y equipos de emergencia, trabajaron en el lugar.

Desde el municipio de Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain (la misma que en 2014 sufrió un incendio en una planta en la Ciudad de Buenos Aires que dejó un saldo de 10 muertos), Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza, en noviembre de 2025.

