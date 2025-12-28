29 de diciembre de 2025 Inicio
Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

La familia difundió un nuevo comunicado y agradeció "el interés de la gente y de los medios de comunicación". Todavía no hay detenidos.

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

La familia de Angelina, la nena de 12 años a la que le impactó una bala perdida en Navidad, difundió en un nuevo comunicado que la niña sigue en estado crítico y le pidió a la Justicia que esclarezca el caso.

“Aprovechamos este espacio para pedir a la Justicia por el esclarecimiento del caso“, remarcaron en el texto cuando todavía no hay ninguna persona detenida por el proyectil que interrumpió la celebración en Morón y terminó con Angelina en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

En el comunicado anterior, la familia había detallado que la menor había sufrido una leve complicación en su estado de salud, pero que "fue oportunamente superada gracias a la intervención del equipo médico" y que se encontraba estable, pero aún en estado crítico.

"Agradecemos profundamente al cuerpo médico por su profesionalismo y dedicación", habían remarcado y en esta nueva difusión sumaron un aprecio al "interés de la gente y de los medios de comunicación" y el "respeto" con el que se está cuidando la privacidad de la familia.

La bala quedó alojada en la fosa posterior de la cabeza de Angelina y no tuvo orificio de salida, lo que complica seriamente su estado de salud.

