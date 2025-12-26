Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento

Angelina pelea por su vida, mientras que desde la familia aseguraron que por el momento no hay avances en la investigación. "Es imposible para nosotros saber qué pasó", señalaron sobre el origen del disparo y el presunto tirador.

Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Navidad

Una nena resultó gravemente herida tras recibir una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando la familia se encontraba reunida frente a su vivienda. La menor fue trasladada de urgencia y permanece internada en estado estable , mientras la Justicia intenta determinar el origen del disparo.

Según relataron familiares, el momento fue completamente inesperado. La nena comenzó a quejarse repentinamente de un fuerte ardor en la cabeza y, al notar que sangraba, los adultos la llevaron de inmediato al hospital. “Estábamos todos juntos, los chicos jugando, festejando. De repente dijo que le quemaba la cabeza y salimos corriendo” , contó la tía de Angelina en C5N.

En un primer momento fue asistida en el Hospital San Juan de Dios y luego derivada a al Sanatorio de la Trinidad, donde continúa internada. Los estudios médicos confirmaron que el proyectil quedó alojado en su cabeza, aunque hasta el momento no fue necesario realizarle una cirugía . “Está estable, ese es el dato más importante. El proceso es lento y no hay un parte distinto hasta el momento ”, explicaron sus familiares.

Durante esa noche, vecinos de la zona denunciaron haber escuchado detonaciones, aunque en medio de los festejos y el uso de pirotecnia no lograron identificar de inmediato que se trataba de disparos: "No nos dimos cuenta, eran 12:05, todo sonaba parecido en medio de los festejos". Al menos diez personas habrían realizado denuncias por ruidos compatibles con armas de fuego.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía y de la Policía Científica, que analiza registros de cámaras de seguridad y evalúa variables como la trayectoria del proyectil y hasta las condiciones climáticas para establecer desde dónde pudo haberse efectuado el disparo. Por el momento, no hay personas identificadas ni detenidas.

Desde la familia evitaron hacer conjeturas y pidieron prudencia. “Lo único que nos importa es que Angelina esté bien. Después, todo lo demás se verá”, señalaron, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo y las cadenas de oración recibidas.

“Esto no es un accidente menor, es una bala que alguien dispara sabiendo que va a caer en algún lado. Hoy es Angelina, pero todos los años hay chicos heridos por balas perdidas”, lamentaron.

Habló el tío de la niña herida por una bala perdida en Navidad y dio detalles de su salud

El tío de Angelina, la niña de 12 años que fue herida en su cabeza por una bala perdida durante los festejos de Navidad, habló este jueves y brindó detalles sobre la salud de la menor, que permanece internada y lucha por su vida en el Sanatorio de la Trinidad de Morón.

Hasta el momento, la investigación no pudo determinar la persona que efectuó el disparo y los vecinos de lugar asegurar que encontraron restos de proyectiles en los patios de sus casas.

“A las 12:05 pasó eso y cayó desplomada. Estábamos acá en la vereda y al toque la llevamos al hospital. Ella estaba mirando al cielo, mirando los fuegos artificiales. Le pegó de costado. Hay que ver que quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, señaló el hombre a la prensa en un primer momento.

Luego intentó llevar tranquilidad al explicar que Angelina, pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó".

"Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, completó.

Qué se sabe de la persona que disparó al aire

La policía trabaja en diversas teorías acerca de la persona que habría efectuado el disparo al aire durante los primeros minutos del 25 de diciembre, pero hasta el momento no hay detenidos.

“La familia sigue sin saber de dónde vino la bala y quién la tiró. No escucharon nada. Solamente se alertaron en el momento que la niña se empieza a sentir mal y expresa que le quema la nuca”, informó desde el lugar donde sucedieron los hechos el periodista de C5N Hernán Nucera en el programa De Una.

En las próximas horas la clave de la investigación pasará por el testimonio que puedan llegar a aportar los vecinos del barrio de Villa Sarmiento. Luego de que Angelina sea ingresada a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la la fiscal Valeria Courtade, que investiga el hecho como un homicidio de tentativa.

La palabra de los vecinos de la niña herida por una bala en Navidad

Uno de los vecinos reveló a C5N que "anoche estaba sentado con mi familia afuera y sentimos que había impactado algo. Nos levantamos a mirar y no encontramos nada. Ahora mirando las noticias empezamos a buscar y encontramos un proyectil en el suelo. No lo tocamos porque esperamos que venga la Policía".

Hablan los VECINOS de la NENA BALEADA

"Para las Fiestas siempre pasa lo mismo lamentablemente, las detonaciones son iguales. Por el ruido puedo identificar que eran armas de fuego, evidentemente sí", completó el vecino que vivía en una propiedad ubicada en la parte trasera de la casa donde estaba Angelina con su familia celebrando la Navidad.